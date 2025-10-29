Η παρακεταμόλη ενισχύει την τάση για ριψοκίνδυνη συμπεριφορά

Το πιο δημοφιλές αναλγητικό, η ακεταμινοφαίνη, γνωστή και ως παρακεταμόλη, δεν περιορίζεται απλώς στην ανακούφιση του πόνου. Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο, των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Social Cognitive and Affective Neuroscience, εξηγούν ότι η ακεταμινοφαίνη μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουμε όταν σκεφτόμαστε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, καθιστώντας μας λιγότερο επιφυλακτικούς. Στις ΗΠΑ περίπου ένας στους τέσσερις παίρνει ακεταμινοφαίνη εβδομαδιαία, γεγονός που σημαίνει ότι τέτοιες αλλαγές στην αντίληψη του κινδύνου μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για την κοινωνία.

Ακεταμινοφαίνη και ψυχολογία

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, τα δεδομένα δείχνουν ότι η ακεταμινοφαίνη επηρεάζει και άλλες ψυχολογικές διεργασίες. Περιορίζει την ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων και την ενσυναίσθηση, ενώ ενδέχεται να επηρεάζει ακόμα και τις γνωστικές λειτουργίες. Με απλά λόγια, η ικανότητά μας να εκτιμούμε κινδύνους και να παίρνουμε αποφάσεις ίσως θολώνει όταν λαμβάνουμε το φάρμακο.

Πειράματα και συμπεριφορά κινδύνου

Σε μια σειρά πειραμάτων με πάνω από 500 φοιτητές, η ομάδα των ερευνητών χορήγησε τυχαία δόση 1.000 mg ακεταμινοφαίνης, η οποία αποτελεί τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για έναν ενήλικα, και συνέκρινε τη συμπεριφορά τους με ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να «φουσκώσουν» έναν ψηφιακό μπαλόνι στην οθόνη, κερδίζοντας εικονικά χρήματα με κάθε φούσκωμα, αλλά με τον κίνδυνο να σκάσει και να χάσουν όλα τα χρήματα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν πάρει ακεταμινοφαίνη ήταν πιο ριψοκίνδυνοι και φούσκωναν περισσότερο τα μπαλόνια τους σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μείωση του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων φαίνεται να κάνει τους χρήστες πιο τολμηρούς, ακόμη και όταν η πιθανότητα «έκρηξης» είναι υψηλή. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης κινδύνου σε υποθετικά σενάρια, όπως στοιχήματα, άλματα με bungee ή οδήγηση χωρίς ζώνη. Σε κάποια από αυτά η ακεταμινοφαίνη φάνηκε να μειώνει την αίσθηση του κινδύνου, ενώ σε άλλα όχι. Η συνολική ανάλυση δείχνει ωστόσο μια σαφή τάση για μεγαλύτερη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, έστω και αν το αποτέλεσμα είναι σχετικά μικρό.

Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι τα αποτελέσματα μπορεί να συνδέονται με τη μείωση του άγχους. Όπως εξηγούν, η ακεταμινοφαίνη μπορεί να κατευνάζει την ανησυχία που αισθανόμαστε για έναν πιθανό κίνδυνο, οδηγώντας μας να πάρουμε μεγαλύτερα ρίσκα. Άλλες έρευνες υποδεικνύουν ότι η τακτική χρήση αναλγητικών μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη ενσυναίσθηση και κοινωνική συμπεριφορά, υποδηλώνοντας μια πιο σύνθετη σχέση μεταξύ φαρμάκων και ψυχολογίας.

Η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Παρά τις πιθανές επιπτώσεις της ακεταμινοφαίνης στην αντίληψη του κινδύνου, η παρακεταμόλη παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά φάρμακα παγκοσμίως και θεωρείται βασικό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να κατανοήσουμε πώς τα κοινά φάρμακα επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις επιλογές μας στην καθημερινότητα.