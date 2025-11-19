Το σεξ και η τρυφερότητα βοηθούν το σώμα να επουλώσει τις πληγές πιο γρήγορα

Η οικειότητα ανάμεσα σε δύο συντρόφους – από ένα τρυφερό άγγιγμα έως την ερωτική επαφή – φαίνεται ότι συνδέεται με ταχύτερη επούλωση μικρών τραυματισμών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA Psychiatry. Οι επιστήμονες δεν υποστηρίζουν ότι το σεξ δρα ως… φάρμακο, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας μπορεί να επηρεάζει βιολογικές λειτουργίες που σχετίζονται με την αποκατάσταση του σώματος.

Το βασικό ερώτημα της έρευνας

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, oι ερευνητές ξεκίνησαν από μια ερώτηση που απασχολεί εδώ και χρόνια την επιστημονική κοινότητα: γιατί τα άτομα που βρίσκονται σε σταθερή και υποστηρικτική σχέση εμφανίζουν συχνά καλύτερη υγεία και μεγαλύτερη μακροζωία; Μία από τις πιθανές απαντήσεις είναι η ορμόνη οξυτοκίνη, γνωστή για τον ρόλο της στη συναισθηματική σύνδεση, στην αγάπη και στη γονεϊκή στοργή. Το ενδιαφέρον είναι ότι η οξυτοκίνη δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση. Φαίνεται ότι αλληλεπιδρά και με το ανοσοποιητικό σύστημα, κάτι που οδήγησε τους επιστήμονες στο επόμενο βήμα: να εξετάσουν αν μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα επούλωσης.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να το δοκιμάσουν, συμμετείχαν 80 ζευγάρια. Σε όλους δημιουργήθηκε με ελεγχόμενο τρόπο ένα μικρό επιφανειακό τραύμα στο χέρι. Στη συνέχεια, τα ζευγάρια χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες με διαφορετικούς συνδυασμούς: κάποιοι έλαβαν σπρέι οξυτοκίνης και έκαναν μια άσκηση λεκτικής επιβράβευσης προς τον σύντροφό τους, κάποιοι μόνο την άσκηση, άλλοι μόνο την οξυτοκίνη και μια ομάδα κανένα από τα δύο.

Τι έδειξαν τα πειράματα στα ζευγάρια

Μετά από μία εβδομάδα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χορήγηση οξυτοκίνης από μόνη της δεν άλλαζε τον ρυθμό επούλωσης. Αυτό που φάνηκε να κάνει τη διαφορά ήταν ο συνδυασμός της ορμόνης με τρυφερές αλληλεπιδράσεις. Τα ζευγάρια που μίλησαν με εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και ταυτόχρονα έλαβαν οξυτοκίνη παρουσίασαν ταχύτερη αποκατάσταση του τραύματος.

Η σημασία της οικειότητας για την υγεία

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, όμως, προέκυψε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν πόσα ζευγάρια είχαν έρθει σε ερωτική επαφή τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Όσοι ανήκαν στην ομάδα της οξυτοκίνης και ανέφεραν συχνή σεξουαλική δραστηριότητα εμφάνισαν ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση στην επούλωση. Παράλληλα, το σάλιο των συμμετεχόντων με πιο ενεργή ερωτική ζωή είχε χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της γνωστής ορμόνης του στρες. Έτσι, οι επιστήμονες υποθέτουν ότι ο συνδυασμός οξυτοκίνης και μειωμένου στρες – που μπορεί να προκύψει μέσω της σωματικής επαφής – πιθανώς δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ευνοϊκό για την ανάρρωση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι απαιτείται σεξ για να υπάρξει κάποια ωφέλεια. Η μελέτη έδειξε ότι ακόμη και η απλή καθημερινή τρυφερότητα έχει θετικό αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει και η οξυτοκίνη. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η ορμόνη από μόνη της δεν ενισχύει την υγεία, αλλά λειτουργεί σαν «ενισχυτής» των φυσιολογικών επιδράσεων της οικειότητας. Είναι σαν να ενεργοποιεί τις ευεργετικές πλευρές της ανθρώπινης επαφής, χωρίς όμως να μπορεί να υποκαταστήσει την ίδια την αλληλεπίδραση.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι οι τρυφερές στιγμές, η στοργή, η επικοινωνία και η σωματική επαφή δεν είναι μόνο στοιχεία που ενισχύουν την ποιότητα μιας σχέσης, αλλά μπορεί να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη φυσική μας αντοχή και την ικανότητα του οργανισμού να επουλώνεται. Τα ευρήματα ανοίγουν ένα παράθυρο στο πώς η καθημερινή συντροφικότητα και η μείωση του στρες μπορούν να επηρεάσουν βασικές λειτουργίες του σώματος.