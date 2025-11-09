Είναι το σεξ στο διάστημα εφικτό; Μια πρώην αστροναύτης της NASA απαντά

Το διάστημα δεν είναι και το πιο εύκολο μέρος για ανθρώπους. Η έλλειψη βαρύτητας, ο περιορισμένος χώρος και η καθημερινότητα σε έναν σταθμό που γυρίζει γύρω από τη Γη κάνουν ακόμα και τις πιο απλές κινήσεις πρόκληση. Οι αστροναύτες πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς, να συντονίζουν κάθε τους κίνηση και να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που στη Γη ούτε καν φαντάζεσαι.

Πώς τρως; Πώς κοιμάσαι; Πώς κάνεις μπάνιο; Και ναι, κάποιοι αναρωτιούνται και για κάτι ακόμα πιο προσωπικό: μπορεί να κάνεις σεξ στο διάστημα;

Η Nicole Stott, μηχανικός αστροναύτης της NASA που έχει περάσει πάνω από 100 μέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτή την… αδιάκριτη ερώτηση — και η απάντησή της είναι πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είναι δυνατό να γίνει σεξ στο Διάστημα, η απάντηση της Stott ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής: «Πιθανότατα μπορείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να το εμποδίζει φυσικά. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανείς εκεί πάνω. Εγώ σίγουρα όχι… αλλά αν κάποιος θελήσει, θα βρει τον τρόπο».

Στο βίντεο, η αστροναύτης εξηγεί: «Στο Διάστημα, οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαρκή ελεύθερη πτώση γύρω από τον πλανήτη, χωρίς σταθερό "πάνω" ή "κάτω". Ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις χρειάζονται έλεγχο και συντονισμό, αφού τίποτα δεν μένει ακίνητο».

Η Stott παρομοίασε την εμπειρία με το να είσαι μέσα σε νερό: «Σκεφτείτε το σαν να κολυμπάτε σε πισίνα. Αν μπορείτε να κάνετε σεξ εκεί, μπορείτε και στο Διάστημα».

Σε κάθε περίπτωση παρόλο που η φυσική δεν το απαγορεύει, στην πράξη οι αστροναύτες δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες. Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η ιδιωτικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, οι κανόνες αυστηρότατοι, και ο χώρος περιορισμένος — οπότε, όπως λέει και η Nicole Stott, οι προτεραιότητες μένουν περισσότερο σε… επιστημονικές αποστολές παρά σε… προσωπικές περιπέτειες.