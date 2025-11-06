Mπάρμπεκιου στο... διάστημα: Κινέζοι αστροναύτες έψησαν μπριζόλες και κοτόπουλο - «Έχει υπέροχη γεύση»

Το πρώτο μπάρμπεκιου στο διάστημα απόλαυσε το πλήρωμα του διαστημικού σταθμού της Κίνας, καθώς, την καθυστερημένη επιστροφή τριών αστροναυτών, εξαιτίας ελέγχων ασφαλείας μετά από μια μικρή πρόσκρουση σε συντρίμμια, ακολούθησε η παραλαβή ενός φρεσκοψημένου γεύματος με φτερούγες κοτόπουλου και μπριζόλα με μαύρο πιπέρι, με το εισερχόμενο πλήρωμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιndependent οι έξι αστροναύτες μοιράστηκαν ένα γεύμα που παρασκευάστηκε με φούρνο θερμού αέρα που έφερε το εισερχόμενο πλήρωμα του Shenzhou-21, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης σε τροχιά. Οι αστροναύτες πραγματοποίησαν τελετή παράδοσης για να παραδώσουν το κλειδί του διαστημικού σταθμού στο νέο πλήρωμα, ενόψει της προγραμματισμένης αναχώρησης της αποστολής Shenzhou-20.

Το ιστορικό γεύμα έγινε δεκτό με χαρά από τους αστροναύτες, οι οποίοι μαγείρεψαν τις μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου στο φούρνο για 28 λεπτά και ακολούθησε η μπριζόλα.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 32χρονος μηχανικός πτήσης της επερχόμενης αποστολής Wu Fei – ο νεότερος Κινέζος αστροναύτης που στάλθηκε στο διάστημα – φαίνεται να αφαιρεί τις ψητές φτερούγες από τον φούρνο. «Μυρίζει, φαίνεται και έχει υπέροχη γεύση», λέει ο Wu.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να χαίρονται με τη χαρά των Κινέζων αστροναυτών και να αστειεύονται.

Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή του φούρνου στην διαστημική κουζίνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αστροναυτών σε τροχιά, με τους ερευνητές να εργάζονται για τη βελτίωση της ποικιλίας, της υφής, της γεύσης, του χρώματος και της θρεπτικής αξίας των διαστημικών τροφίμων.