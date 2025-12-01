Τα κενά στη σεξουαλική αγωγή «ακολουθούν» τους ενήλικες στις σχέσεις τους

Για πολλούς ενήλικες, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι αποσπασματικές πληροφορίες, συχνά περιορισμένες στη βιολογία, ενώ βασικές πτυχές όπως η συναίνεση, η επικοινωνία και το πώς χτίζεται μια υγιής σχέση δεν διδάσκονται. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι αυτά τα κενά δεν εξαφανίζονται με την ενηλικίωση· αντίθετα, μεταφέρονται στη ζωή των ανθρώπων και επηρεάζουν τον τρόπο που σχετίζονται συναισθηματικά και σεξουαλικά.

Πώς οι γνώσεις της εφηβείας καθορίζουν την ενήλικη ζωή

Οι ερευνητές της νέας μελέτης, που δημοσιεύεται στο περιοδικό International Journal of Sexual Health θέλησαν να δουν πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι ενήλικες όσα έμαθαν –ή δεν έμαθαν– στο σχολείο. Αντί να εστιάσουν σε μαθητές, όπως κάνουν συνήθως αντίστοιχες μελέτες, επέλεξαν να ρωτήσουν άτομα που έχουν πλέον ζήσει αρκετές εμπειρίες και μπορούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της ελλιπούς ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες ήταν χιλιάδες, από νέους 18 ετών μέχρι ανθρώπους πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, προσφέροντας μια σπάνια διαγενεακή εικόνα.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, τους ζητήθηκε να θυμηθούν τι είχαν διδαχθεί και από πού: σχολείο, οικογένεια, φίλους ή καμία πηγή. Η λίστα των θεμάτων ήταν μεγάλη – από την αντισύλληψη και την εφηβεία μέχρι το πώς ζητάς αυτό που θέλεις από έναν σύντροφο. Με αυτόν τον τρόπο οι επιστήμονες μπόρεσαν να αποτυπώσουν ποιες γνώσεις έλειπαν περισσότερο και από ποιες πηγές μπορούσαν πραγματικά οι νέοι να αντλήσουν πληροφορίες.

Οι πιο σοβαρές ελλείψεις στην επικοινωνία και τη συναίνεση

Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά των διαχρονικών ελλείψεων. Οι περισσότεροι λάμβαναν κάποια βασική ενημέρωση στο σχολείο, όπως για την αναπαραγωγή ή την εγκυμοσύνη. Όμως θέματα που σχετίζονται με ανθρώπινες σχέσεις, όρια, συναίνεση ή συναίσθημα σχεδόν δεν διδάσκονταν καθόλου. Ελάχιστοι είχαν μάθει στο σχολείο τι σημαίνει να δίνεις και να λαμβάνεις συναίνεση, ακόμη λιγότεροι είχαν ακούσει για το τι χαρακτηρίζει μια υγιή σχέση, ενώ οι αναφορές σε ευχάριστο και ισότιμο σεξ ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Ακόμη κι όταν υπολογίστηκαν όλες οι πηγές —οικογένεια, φίλοι, κοινωνικό περιβάλλον— πολλοί εξακολουθούσαν να εμφανίζουν μεγάλα κενά στις πιο κρίσιμες δεξιότητες. Περίπου ένας στους τρεις δήλωσε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το τι θεωρείται υγιής σχέση ή για το τι σημαίνει συναίνεση. Ακόμη μεγαλύτερο ήταν το κενό στην επικοινωνία: πολλοί δεν είχαν μάθει ποτέ πώς να εκφράσουν τι θέλουν, πώς να συζητήσουν επιθυμίες ή φόβους ή πώς να βάλουν όρια.

Αυτές οι ελλείψεις, σύμφωνα με τα ευρήματα, φαίνεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε ότι μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στα νεανικά χρόνια θα τους είχε βοηθήσει να χτίσουν πιο υγιείς σχέσεις. Πολλοί θεωρούν ότι θα είχαν λιγότερες δυσκολίες στην επικοινωνία, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους. Σημαντικό ποσοστό πιστεύει επίσης ότι μια πιο ευρεία σεξουαλική αγωγή θα είχε βελτιώσει συνολικά την ποιότητα ζωής τους.

Η ανάγκη για ενημέρωση και στην ενήλικη ζωή

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία βασίζονται σε αναμνήσεις, οι οποίες μπορεί να αλλοιώνονται με τον χρόνο. Επίσης, το δείγμα περιλάμβανε μόνο άτομα που αυτή την περίοδο είναι χωρίς σύντροφο, κάτι που ίσως αφήνει εκτός τις εμπειρίες ανθρώπων που βρίσκονται σε σταθερές σχέσεις. Αλλά ακόμη και με αυτούς τους περιορισμούς της έρευνας, η εικόνα που σκιαγραφείται είναι ξεκάθαρη: η εκπαίδευση γύρω από το σεξ εξακολουθεί να μην καλύπτει πραγματικές ανάγκες.

Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται ειδικά σε ενηλίκους. Πολλοί αναζητούν πλέον αξιόπιστες, τεκμηριωμένες πηγές για να καλύψουν τα κενά που άφησε το σχολείο. Εκπαιδευτικές πλατφόρμες και οργανισμοί προσπαθούν να ανταποκριθούν, δημιουργώντας προγράμματα που εξηγούν όχι μόνο τη βιολογία, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συναίνεση και την επικοινωνία.