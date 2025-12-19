Ποια είναι η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για 17η συνεχόμενη χρονιά - Βρίσκεται στην Ευρώπη

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης, μια τεράστια ετήσια μελέτη που κατατάσσει 163 χώρες με βάση 23 διαφορετικούς παράγοντες, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να ρίξουμε φως σε μέρη όπου μπορούμε να αναμένουμε ασφάλεια και σταθερότητα.



Κάθε χρόνο υπάρχουν αλλαγές στην κατάταξη, αλλά ένα πράγμα παραμένει σταθερό από το 2008: η Ισλανδία είναι το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο.

Συνολικά, η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη παραμένουν οι πιο ειρηνικές περιοχές του κόσμου, με οκτώ από τις δέκα ασφαλέστερες χώρες να βρίσκονται εκεί, αλλά η Ισλανδία συνεχίζει να κυριαρχεί και το 2025 κατέγραψε αύξηση 2% στον συνολικό δείκτη ειρήνης.



Ωστόσο, όλες οι άλλες χώρες έχουν να καλύψουν κάποια απόσταση. Σύμφωνα με την έκθεση, η διαφορά μεταξύ της Ισλανδίας και της δεύτερης στην κατάταξη Ιρλανδίας είναι η ίδια με αυτή μεταξύ της Ιρλανδίας και της δέκατης στην κατάταξη Φινλανδίας.



Σε άλλες περιοχές του κόσμου, πέντε χώρες σημείωσαν σημαντική βελτίωση στην κατάταξή τους λόγω της αύξησης του δείκτη ειρήνης: το Αζερμπαϊτζάν ανέβηκε 17 θέσεις, η Γκάμπια 16, η Σαουδική Αραβία και το Περού 14 και η Ουγκάντα 12.



Αυτές είναι οι 20 ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο:

Ισλανδία

Ιρλανδία

Νέα Ζηλανδία

Αυστρία

Ελβετία

Σιγκαπούρη

Πορτογαλία

Δανία

Σλοβενία

Φινλανδία

Τσεχία

Ιαπωνία

Μαλαισία

Ολλανδία

Καναδάς

Βέλγιο

Ουγγαρία

Αυστραλία

Κροατία

Γερμανία



Αυτή η έκθεση 122 σελίδων δεν είναι απλώς μια κατάταξη. Μερικά άλλα αξιοσημείωτα στατιστικά στοιχεία είναι ότι η συνολική παγκόσμια ειρήνη έχει επιδεινωθεί κατά 0,36% κατά το τελευταίο έτος, με 87 χώρες να αναφέρουν χειρότερες συνθήκες και 74 να αναφέρουν βελτιώσεις.

