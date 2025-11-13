«Εξοικονομώ 2025»: Δυναμική εκκίνηση με 55.000 αιτήσεις – Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός
Για να ανταποκριθεί στο κύμα ενδιαφέροντος, το ΥΠΕΝ προχωρά σε εντυπωσιακή ενίσχυση του προγράμματος: από 434 εκατ. ευρώ σε 924,27 εκατ. ευρώ.
Ένα ισχυρό σήμα επιτάχυνσης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , προχωρώντας στην 1η τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».
Η νέα απόφαση:
- επιτρέπει περισσότερες παρεμβάσεις ανά κατοικία,
- επικαιροποιεί τα δικαιολογητικά,
- μεταφέρει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου 30 ημέρες μετά την υπαγωγή,
- και παρατείνει την υλοποίηση έως τις 31 Μαΐου 2026.
Ήδη οι αιτήσεις αγγίζουν τις 55.000, με πάνω από 40.000 ωφελούμενους στα πρώτα αποτελέσματα ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ζήτηση για αναβαθμισμένα, ενεργειακά οικονομικά σπίτια παραμένει στην κορυφή των αναγκών των πολιτών.
Το «Εξοικονομώ 2025» παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ενεργειακής πολιτικής:
μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νοικοκυριών και στηρίζει έμπρακτα την πράσινη μετάβαση της χώρας.
Πληροφορίες & οδηγός προγράμματος:
- 2131513745 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–17:00)
- Επίσημη ιστοσελίδα: exoikonomo2025.gov.gr
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από το NextGenerationEU.