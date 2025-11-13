«Εξοικονομώ 2025»: Δυναμική εκκίνηση με 55.000 αιτήσεις – Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός

Ένα ισχυρό σήμα επιτάχυνσης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , προχωρώντας στην 1η τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».

Η νέα απόφαση:

επιτρέπει περισσότερες παρεμβάσεις ανά κατοικία,

επικαιροποιεί τα δικαιολογητικά,

μεταφέρει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου 30 ημέρες μετά την υπαγωγή,

και παρατείνει την υλοποίηση έως τις 31 Μαΐου 2026.

Ήδη οι αιτήσεις αγγίζουν τις 55.000, με πάνω από 40.000 ωφελούμενους στα πρώτα αποτελέσματα ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ζήτηση για αναβαθμισμένα, ενεργειακά οικονομικά σπίτια παραμένει στην κορυφή των αναγκών των πολιτών.

Για να ανταποκριθεί στο κύμα ενδιαφέροντος, το ΥΠΕΝ προχωρά σε εντυπωσιακή ενίσχυση του προγράμματος: από 434 εκατ. ευρώ σε 924,27 εκατ. ευρώ.



Το «Εξοικονομώ 2025» παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ενεργειακής πολιτικής:

μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νοικοκυριών και στηρίζει έμπρακτα την πράσινη μετάβαση της χώρας.

Πληροφορίες & οδηγός προγράμματος:

2131513745 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–17:00)

Επίσημη ιστοσελίδα: exoikonomo2025.gov.gr

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από το NextGenerationEU.