ΥΠΕΝ: Αυτά τα ενεργειακά προγράμματα παίρνουν παράταση - Οι ημερομηνίες

Παράταση σε ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, δίνει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελουμένων.

Ποια προγράμματα παίρνουν παράταση

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας οι παρατάσεις είναι ως ακολούθως:

Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28 η Φεβρουαρίου 2026.

Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30 η Απριλίου 2026.

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30 η Απριλίου 2026.

Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 31 η Μαΐου 2026.

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30 η Απριλίου 2026.

Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα : Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Προγράμματα « Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» ): Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.

Και τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας– “Produc – E Green” λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΥΠΕΝ

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.