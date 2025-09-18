Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου – Σκληρό μήνυμα για τον κλιματικό στόχο του 2040

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έθεσε ψηλά τον πήχη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε ο κλιματικός στόχος για το 2040.



Ο Έλληνας υπουργός ζήτησε τη θέσπιση ρήτρας αναθεώρησης με αντικειμενικά κριτήρια, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελεί ένα «παράθυρο» για να παρακαμφθούν οι δεσμεύσεις.

«Μιλώ για μια πραγματική ρήτρα αναθεώρησης, που θα μας επιτρέπει να επανεξετάζουμε τον στόχο μόνο αν αλλάξουν δραστικά οι συνθήκες — και όχι ως άλλοθι για να στείλουμε ένα αδύναμο μήνυμα», τόνισε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ακόμη την ανάγκη για ενίσχυση ευελιξιών και τη σημασία ύπαρξης κοινωνικοοικονομικών εκθέσεων ανά χώρα, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα.

Συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ε.Ε., Νταν Γιόργκενσεν (Dan Jørgensen). Στο επίκεντρο τέθηκαν οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, με έμφαση στις οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους. Τρεις από αυτές αφορούν άμεσα την Ελλάδα:

Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών αποθεμάτων στα Βαλκάνια.

Οι νέες διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να σταθεροποιήσουν τις τιμές.

Η πρόσκληση για την Αθήνα

Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου προσκάλεσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο να συμμετάσχει στη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 6-7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή και του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.