ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο - Πληροφορίες για 2 νεκρούς

Οι αστυνομικοί του Σαν Ντιέγκο ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.



Αξιωματούχοι του αστυνομικού τμήματος του Σαν Ντιέγκο δήλωσαν ότι άρχισαν να λαμβάνουν αναφορές για το περιστατικό γύρω στις 11:40 π.μ. (τοπική ώρα) για επεισόδιο στο τζαμί στην οδό Eckstrom, κοντά στη λεωφόρο Balboa, που είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό τέμενος στην κομητεία της Καλιφόρνια.

ABC Affiliate KGTV via REUTERS

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μια ομάδα παιδιών που ήταν στο τέμενος οδηγήθηκε με ασφάλεια μακριά από το πεδίο του ένοπλου. Ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί. Δύο άτομα φέρεται να έχουν σκοτωθεί, ένας από αυτούς ο φύλακας ασφαλείας. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

🇺🇸 A group of children at the mosque in San Diego where the active shooting happened just now are being led away



The shooter has been neutralized. 2 reportedly dead, one of them a security guard. Multiple injured. https://t.co/GbcmkOTlIc pic.twitter.com/0L0WXBnAcG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2026

Οι αρχές έχουν κλείσει τις εξόδους του διαπολιτειακού αυτοκινητοδρόμου 805 προς τη λεωφόρο Balboa, προς βορρά και νότο, λόγω της δραστηριότητας των αρχών επιβολής του νόμου.





Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για πιθανούς τραυματισμούς.

