Παπασταύρου: «Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα» το ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες

Ως «ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το ενδιαφέρον της Chevron για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή στον κόσμο, με αξία πάνω από 300 δισ. δολάρια – μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας μας», τόνισε στην ΕΡΤ, εκτιμώντας ότι η παρουσία της δίνει «εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης» του υποθαλάσσιου πλούτου.

«Η διαδικασία δεν είναι άμεση»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι απαιτείται χρόνος: μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, θα ακολουθήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Βουλή, σεισμικές και γεωφυσικές μελέτες και στη συνέχεια ερευνητικές και κανονικές γεωτρήσεις. «Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά, ώστε το 2025 να προχωρήσουμε γρήγορα».

«Αν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα, αλλάζει το βιοτικό επίπεδο»

Ο κ. Παπασταύρου δεν έκρυψε την αισιοδοξία του: «Αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, η Ελλάδα πάει σε άλλο επίπεδο οικονομικά. Οι πολίτες θα δουν διαφορά στο βιοτικό τους επίπεδο, όχι σε δέκα χρόνια, αλλά άμεσα».

«Τίποτα δεν χαρίζεται – εθνική επιτυχία όλων»

Απαντώντας σε σχόλια ότι η έλευση της Chevron ήταν «νομοτελειακή», ο υπουργός σημείωσε: «Οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους. Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας – από τον νόμο Μανιάτη το 2011, τις κινήσεις Σαμαρά – Βενιζέλου, μέχρι την επιτάχυνση που ζήτησε ο πρωθυπουργός».

Και έστειλε μήνυμα: «Δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες παραφωνίες. Πρόκειται για μια εθνική ομάδα που πρέπει να μείνει ενωμένη».

Σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ

Για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για «ιδεοληψίες»: «Ο υποθαλάσσιος πλούτος αξιοποιείται από όλες τις χώρες γύρω μας – Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Λιβύη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στη γραμμή ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν είναι έτσι. Ο φυσικός πλούτος ανήκει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες».

«Ντε φάκτο ενίσχυση κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Ο υπουργός στάθηκε και στη γεωπολιτική διάσταση, τονίζοντας ότι η παρουσία της Chevron ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Ηλεκτρικό ρεύμα και πολεοδομικός κώδικας

Ο Στ. Παπασταύρου έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20-30% και τη μετακύλισή της στους καταναλωτές. «Αν δεν γίνει, η κυβέρνηση θα βρει τον τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στον νέο πολεοδομικό κώδικα που θα ενοποιήσει 170 διαφορετικούς νόμους – ορισμένοι από το 1923 – σε ένα σαφές πλαίσιο. Ο κώδικας, όπως είπε, θα κατατεθεί στη Βουλή πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ξεκάθαρους κανόνες σε πολίτες, μηχανικούς και δικηγόρους.