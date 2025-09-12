O επίμονος Παπασταύρου που τελειώνει (χωρίς θόρυβο) τις δουλειές

Καθοριστικός υπήρξε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο ρόλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού Chevron σχετικά με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός ήταν, εξάλλου, στις δηλώσεις του ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, Ντάγκ Μπέργκαμ, ο οποίος φαίνεται πως έχει αναπτύξει καλή χημεία με τον κ. Παπασταύρου. «Υπό την ηγεσία του Σταύρου Παπασταύρου η Chevron έγινε πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα» τόνισε ο εξ απορρήτων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, ο κ. Μπέργκαμ υπογράμμισε πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασχολήθηκε μεθοδικά με την υπόθεση της Chevron επικοινωνώντας επανειλημμένως με τον ίδιο για να εξασφαλίσει τελικώς την…υπογραφή του Αμερικανικού κολοσσού.