«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», για όσους έχουν επιλέξει και το σκέλος «Ανακαινίζω», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διαδικασία αφορά τους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

Στόχος: Ενεργειακή αναβάθμιση και στήριξη της νέας γενιάς

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες, δηλαδή άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Πρόκειται για μια δράση που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με πραγματική στήριξη στη νέα γενιά, διευκολύνοντας την απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

2.679 αιτήσεις – Προϋπολογισμός 36,6 εκατ. ευρώ

Μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 2.679 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 36.642.632,28 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος έχει οριστεί για τις 30 Απριλίου 2026.

Συνολικά, στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους», έχουν λάβει επιδότηση 98.437 ωφελούμενοι, συνολικού ύψους 1.381.121.543 ευρώ, με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Σύγχρονες, αποδοτικές και ποιοτικές κατοικίες

Με το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», η κυβέρνηση ενισχύει τη νέα γενιά και συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επενδύει σε κατοικίες σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και ποιοτικές, με απτό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον.