Η εφορία «χτυπά» με μαζικούς πλειστηριασμούς – Σπίτια και επιχειρήσεις στο στόχαστρο

Η εφορία ανεβάζει στροφές στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, βγάζοντας από τις 24 Σεπτεμβρίου σε πλειστηριασμούς κατοικίες, διαμερίσματα, αποθήκες, αγροτεμάχια και βιομηχανικούς χώρους οφειλετών της – ακόμα και για χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, «τρέχει» σε καθημερινή βάση κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν ήδη 1,6 εκατομμύρια οφειλέτες.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η είσπραξη μέρους των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμων που «σκονίζονται» στα κιτάπια της. Στα τέλη Ιουνίου δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα 30.378 μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το πρώτο κύμα

Οι πλειστηριασμοί θα «τρέξουν» Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο, με τιμές εκκίνησης που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 3,2 εκατ. ευρώ. Στο πακέτο των προς εκποίηση ακινήτων βρίσκονται 34 ιδιοκτησίες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας.

24 Σεπτεμβρίου

Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη με χρέος 249.117 ευρώ: ακίνητο 67,4 τ.μ. στην Ηλιούπολη (243.000 ευρώ) και δεύτερο ακίνητο 21 τ.μ. (26.000 ευρώ).

Ιδιώτης εκτός λίστας μεγαλοοφειλετών: 50% οικοπέδου στα Τρίκαλα (9.800 ευρώ).

15 & 22 Οκτωβρίου – 12 & 19 Νοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου

Επιχείρηση στην Καλλιθέα με χρέη 40,6 εκατ. ευρώ σε εφορία & ΕΦΚΑ: οικόπεδο με κτίσμα (3,18 εκατ. ευρώ), καταστήματα, οικόπεδο στην Καλογρέζα (456.000 ευρώ) και υπόγειο (33.600 ευρώ).

Γνωστή εταιρεία στο Κορωπί με χρέη 36,5 εκατ. ευρώ: αγροτεμάχιο στη Φαρκαδόνα (1,795 εκατ. ευρώ) και αποθήκες στο Νέο Φάληρο με τιμές από 975 ευρώ.

Επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με χρέη 2,75 εκατ. ευρώ: διαμέρισμα 43,32 τ.μ. (82.000 ευρώ).

Φορολογούμενος με χρέος 314,8 εκατ. ευρώ: ακίνητο στην Αγία Παρασκευή (247.000 ευρώ).

Ο στόχος της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εισπράξει φέτος 3 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές, 700 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες, ενώ άλλα 10 δισ. ευρώ θα χαρακτηριστούν «ανεπίδεκτα είσπραξης», ανεβάζοντας το σύνολο σε αυτή την κατηγορία στα 38 δισ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, η μάχη δίνεται κυρίως στις νεότερες οφειλές, που έχουν μεγαλύτερη εισπραξιμότητα: σχεδόν όλα τα έσοδα προέρχονται από το 32,5% του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 85 δισ. ευρώ.