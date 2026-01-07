Χρέη στην εφορία: «Ποδαρικό» με 21 πλειστηριασμούς ακινήτων μεγάλων οφειλετών

Το «όπλο» των πλειστηριασμών στη μάχη για την είσπραξη «κόκκινων» φορολογικών χρεών ρίχνει η ΑΑΔΕ προχωρώντας στην εκποίηση 21 ακινήτων, που κατέχουν μεγάλοι οφειλέτες με το πρώτο ηλεκτρονικό «σφυρί» για το 2026 να χτυπά στις 14 Ιανουαρίου.



Στο κατάλογο περιλαμβάνονται κατοικίες, γραφεία, οικόπεδα, αγροτεμάχια με τιμές πρώτης προσφοράς που φθάνουν έως 3,8 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:



- Δύο αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων, με μεζονέτες, αποθήκες και γκαράζ στη Μύκονο με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί στα 3,88 εκατ. ευρώ και το πλειστηριασμό να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2026.



- Οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ στη Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.



- Αγροτεμάχιο 4.400 τ.μ. με ξερολιθιά στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς: 370.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.



- Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. στη Σύρο με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ προβλέπει εντατικοποίηση και επέκταση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης καθώς τα χρέη στην εφορία διογκώνονται και με βάση τα τελευταία στοιχεία έχουν φτάσει τα 112,5 δισ. ευρώ.

Αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα 1,63 εκατ. οφειλέτες

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανέρχεται σε 3,89 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα και στον προθάλαμο των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι ενώ 1,63 εκατ. οφειλέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα.



Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι για υψηλές οφειλές, η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων με υπό προϋποθέσεις εξαίρεση της πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας.

Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.



Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης ο φορολογούμενος στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

Πότε επιτυγχάνεται αναστολή εκτέλεσης

Εφόσον ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται, μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.



Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.