Πώς δρούσε το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» που άφησε... φέσι 43 εκατομμυρίων σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Μια καλοστημένη μηχανή φοροδιαφυγής, με δεκάδες «μπροστινούς» και εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες, κατάφερε να δημιουργήσει χρέη-μαμούθ ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε χρησιμοποιούσε πάνω από 200 πρόσωπα ως τυπικούς διαχειριστές επιχειρήσεων, στήνοντας ένα γαϊτανάκι με ΑΦΜ για να αποφεύγει ελέγχους και καταλογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε επιστρατεύσει 205 άτομα, τα οποία εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 διαφορετικές επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους φέρεται να περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορης εστίασης.

Το μοντέλο λειτουργίας ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό. Εταιρείες δημιουργούσαν μεγάλα χρέη και, μόλις πλησίαζε ο φορολογικός έλεγχος, «κατέβαζαν ρολά». Στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρική οντότητα, με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας την ίδια δραστηριότητα.

Τα 43 εκατ. ευρώ και το «κόλπο» με τα ΑΦΜ

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν συσσωρεύσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ακόμη 16 εκατομμύρια ευρώ προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο αλλαγής ΑΦΜ ήταν εκείνο που κίνησε τις υποψίες των ελεγκτικών Αρχών και οδήγησε τελικά στο «ξήλωμα» της οργάνωσης.

Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται 11 άτομα, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ στα σπίτια τους.

ΑΑΔΕ

Πώς λειτούργησε ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Στα 11 σπίτια τους κατασχέθηκαν :

Μετρητά 100.000 ευρώ,

110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα),

Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος,

110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες,

Συσκευές POS,

Σκληροί δίσκοι,

4 Φορητοί υπολογιστές,

1 tablet,

3 desktop,

Καρτοκινητά,

Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής