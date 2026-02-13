Ποινική δίωξη για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» με τα χρέη 43 εκατ. ευρώ

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μια καλοστημένη μηχανή φοροδιαφυγής, με δεκάδες «μπροστινούς» και εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες, καταφέροντας να δημιουργήσει χρέη-μαμούθ ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε χρησιμοποιούσε πάνω από 200 πρόσωπα ως τυπικούς διαχειριστές επιχειρήσεων, στήνοντας ένα γαϊτανάκι με ΑΦΜ για να αποφεύγει ελέγχους και καταλογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε επιστρατεύσει 205 άτομα, τα οποία εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 διαφορετικές επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους φέρεται να περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορης εστίασης.

Το μοντέλο λειτουργίας ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό. Εταιρείες δημιουργούσαν μεγάλα χρέη και, μόλις πλησίαζε ο φορολογικός έλεγχος, «κατέβαζαν ρολά». Στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρική οντότητα, με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας την ίδια δραστηριότητα.Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν συσσωρεύσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ακόμη 16 εκατομμύρια ευρώ προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο αλλαγής ΑΦΜ ήταν εκείνο που κίνησε τις υποψίες των ελεγκτικών Αρχών και οδήγησε τελικά στο «ξήλωμα» της οργάνωσης.

Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται 11 άτομα, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ στα σπίτια τους.