Καρναβάλι με... μπλόκο: Η ΑΑΔΕ φορά στολή και ξεκινά σαφάρι για τη φοροδιαφυγή

Με το καρναβάλι να φέρνει χιλιάδες επισκέπτες, γεμάτα ταμεία και αυξημένη κατανάλωση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο ελέγχων. Στόχος; Να μη χαθεί ούτε ευρώ από ΦΠΑ και να περιοριστούν πρακτικές απόκρυψης τζίρου που «ανθίζουν» σε περιόδους μαζικής διασκέδασης.

Στο μικροσκόπιο οι μεγάλες διοργανώσεις

Στο στόχαστρο μπαίνουν διοργανώσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες, όπως το Πατρινό Καρναβάλι και το Καρναβάλι Ξάνθης, αλλά και εκδηλώσεις σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Νάουσα, Καστοριά, Τύρναβο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ελεγκτές θα «μπαίνουν» κυριολεκτικά μέσα στο πλήθος. Εξετάζουν περιπτώσεις όπου δηλώνονται λίγες συμμετοχές σε γκρουπ παρελάσεων, ενώ στην πράξη έχουν εισπραχθεί πολλαπλάσια ποσά για στολές, άρματα και συμμετοχές. Στο στόχαστρο μπαίνουν περιπτώσεις που άλλα καταγράφονται στο χαρτί και άλλα στο ταμείο.

Έλεγχοι παντού: Από τα μπαρ μέχρι τα πάρκινγκ

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στις παρελάσεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν:

Εστιατόρια, καφέ, μπαρ και κέντρα διασκέδασης

Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια

Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και τουριστικά γραφεία

Ιδιωτικά πάρκινγκ

Καταστήματα με αποκριάτικα και εποχικά είδη

Οι έλεγχοι θα είναι αιφνιδιαστικοί και στοχευμένοι, κυρίως σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και καταναλωτική κίνηση.

POS, myDATA και live εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ θα είναι εξοπλισμένα με φορητούς σαρωτές και laptops, ενώ κάμερες θα καταγράφουν τη διαδικασία και θα μεταδίδουν εικόνα και ήχο στο επιχειρησιακό κέντρο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Άντληση δεδομένων από POS και ταμειακές μηχανές

Διασταύρωση με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA

Σύγκριση με δηλώσεις ΦΠΑ

Έλεγχο ακόμη και προηγούμενων χρήσεων, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις

Η περίοδος «δουλεύουμε φουλ και δηλώνουμε τα μισά» μπαίνει στο μικροσκόπιο. Σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση έχει αναγάγει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής σε κεντρική προτεραιότητα, τα καρναβάλια δεν αποτελούν εξαίρεση. Γιατί μπορεί το κέφι να είναι μεταμφιεσμένο, αλλά ο τζίρος όχι.