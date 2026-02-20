Κάμερες στα διόδια: Ξεκινά ο ψηφιακός έλεγχος με πρόστιμα έως 30.000 ευρώ

Τα διόδια περνούν σε μια νέα εποχή ελέγχων, καθώς οι κάμερες και οι ψηφιακές διασταυρώσεις μπαίνουν δυναμικά στο κέντρο της επιτήρησης στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Κάθε διέλευση οχήματος καταγράφεται και τα στοιχεία αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με το μητρώο ακινησίας, τα αρχεία ΚΤΕΟ και τα δεδομένα ασφάλισης.

Eurokinissi

Το νέο πλαίσιο, που βασίζεται σε αυτοματοποιημένους ελέγχους και ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, παρουσιάζεται από τις αρχές ως εργαλείο συμμόρφωσης, όμως η έντασή του έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για το αν οι αυτοκινητόδρομοι μετατρέπονται σε πεδίο διαρκούς παρακολούθησης με επίκεντρο τα πρόστιμα.

Για χιλιάδες οδηγούς που επιλέγουν την ακινησία ώστε να μειώσουν τα έξοδα χρήσης του οχήματος, το νέο σύστημα φέρνει αυστηρές αλλαγές. Οχήματα που εμφανίζονται στα χαρτιά σε καθεστώς ακινησίας αλλά εντοπίζονται να κινούνται κανονικά μπαίνουν αυτόματα στο στόχαστρο. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ειδοποίηση και έχει δέκα ημέρες για να δώσει εξηγήσεις μέσω της πλατφόρμας myCAR ή με άλλο προβλεπόμενο τρόπο.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παπαχαραλαμπίδης

Η αυστηρότερη των ποινών

Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και τα τέλη κυκλοφορίας καταλογίζονται στο διπλάσιο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό φτάνει τις 30.000 ευρώ μαζί με αφαίρεση άδειας οδήγησης για τρία έτη. Πρόκειται για μία από τις αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις των τελευταίων ετών, γεγονός που για ορισμένους αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο παραβατικότητας, ενώ άλλοι μιλούν για ποινές που ενδέχεται να αποδειχθούν δυσανάλογες όταν προκύπτουν λάθη ή καθυστερημένες ενημερώσεις στις βάσεις δεδομένων.

Ανασφάλιστα και ΚΤΕΟ

Το ψηφιακό «σαφάρι» δεν περιορίζεται στην ακινησία. Μέσω των ίδιων διασταυρώσεων εντοπίζονται ανασφάλιστα οχήματα και όσα δεν διαθέτουν ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ, με τους ελέγχους να επαναλαμβάνονται δύο φορές τον χρόνο. Το πρόστιμο για μη διενέργεια ΚΤΕΟ ανέρχεται στα 400 ευρώ, για ανασφάλιστο επιβατηγό στα 500 ευρώ, για δίκυκλο στα 250 ευρώ, ενώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τα ποσά διπλασιάζονται και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

Η μετάβαση σε αυτοματοποιημένους ελέγχους δείχνει την πρόθεση της Πολιτείας να περιορίσει την εξάρτηση από τους επιτόπιους ελέγχους, αν και παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για το αν η πρόληψη ή η επιβολή κυρώσεων είναι ο πραγματικός πυρήνας της πολιτικής. Με τις κάμερες στα διόδια να λειτουργούν πλέον ως κόμβοι ελέγχου και όχι απλώς ως συστήματα καταγραφής, η ανοχή σε διοικητικές παραβάσεις μειώνεται δραστικά.

Η επίσημη στόχευση είναι η συμμόρφωση του στόλου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο η επιλογή ενός τόσο αυστηρού πλαισίου φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα αναλογικότητας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης στα ψηφιακά συστήματα. Για τους οδηγούς με εκκρεμότητες, πάντως, η νέα πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: η πιθανότητα εντοπισμού αυξάνεται σημαντικά και το οικονομικό κόστος μπορεί να γίνει ιδιαίτερα βαρύ.