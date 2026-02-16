Σάτιρα και χιούμορ στο καρναβάλι της Κολωνίας - Τραμπ, Πούτιν και Μερτς στα άρματα

Το καρναβάλι της Κολωνίας συνδυάζει φτερά, χρώματα και έντονη σάτιρα, με άρματα που σατιρίζουν ηγέτες από τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δείχνοντας πώς οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το χιούμορ για να διαχειριστούν σοβαρά πολιτικά θέματα.

Οι καρναβαλιστές περπατούσαν δίπλα σε αυτά τα άρματα, αποδεικνύοντας ότι το καρναβάλι δεν είναι μόνο γιορτή αλλά και χώρος δημόσιου σχολιασμού. Πολλοί σημειώνουν ότι το χιούμορ κάνει την πολιτική πιο προσιτή στο κοινό.

Άρματα και καλλιτεχνική σάτιρα

Τα πιο αιχμηρά άρματα είναι δημιουργίες του γλύπτη Ζακ Τίλι, του οποίου η δουλειά έχει προκαλέσει ακόμη και νομικές απειλές από το εξωτερικό. Οι παπιέ μασέ σκηνές του παρελαύνουν δίπλα σε τοπικούς πολιτικούς στόχους, όπως ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Μάρκους Ζέντερ από τη Βαυαρία.

Με λουλούδια και γλυκά να βρέχουν το πλήθος, η παρέλαση διατηρεί τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί επεξεργάζονται συλλογικά τις σοβαρές ειδήσεις μέσω του χιούμορ.