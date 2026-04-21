ΑΑΔΕ: 6 στα 10 συνεργεία φοροδιαφεύγουν - «Στα δίχτυα» κομμώτρια με 472.000 ευρώ

Πρωταθλητές στις φορολογικές παραβάσεις αναδειχθήκαν τα συνεργεία αυτοκινήτων με βάση τα αποτελέσματα από 290.000 ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2025 σύμφωνα με τα οποία το μέσο ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε σε 29,7% από 27,1% το 2024 και το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων και προστίμων σε 3,1 δις. ευρώ.

Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 61%, δηλαδή πάνω από 6 στις 10 εντοπίσθηκαν με φοροπαραβάσεις και ακολούθησαν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με ποσοστό 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας με 54%, οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες με 50,3%, η φυτική και ζωική παραγωγή με 40,8%, το χονδρικό εμπόριο με 33,9%, η εστίαση με 32,4%, τα καταλύματα με 31,6%, το λιανικό εμπόριο με 29,3%, η βιομηχανία τροφίμων με 28,8% και οι λοιποί γενικοί τομείς με 19,1%.

Λουκέτο σε 680 επιχειρήσεις

Ανά γεωγραφική κατανομή τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα (39,9%), τη Πελοπόννησο (39,6%) και τη Θεσσαλία (38,2%) μια τα χαμηλότερα στη Δυτική Μακεδονία (24,9%) ενώ σε επίπεδο πόλεων Πάτρα και Πειραιάς εμφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις στην παραβατικότητα.

Στο μέτωπο των κυρώσεων, πέραν των προστίμων, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ενώ επιβλήθηκαν ειδικές χρηματικές κυρώσεις σε 293 επιχειρήσεις. Τα περισσότερα «λουκέτα» μπήκαν σε επιχειρήσεις εστίασης (40,44%), ακολουθούμενες από τον αγροτικό τομέα (33,68%) και το λιανικό εμπόριο (9%).

Οι έλεγχοι εστίασαν σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας, όπως τα κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι αδήλωτες διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς και η χρήση παραποιημένου λογισμικού ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν και τα πρατήρια καυσίμων, οι πλατφόρμες κρατήσεων, οι συναλλαγές με κάρτες, αλλά και δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Περιπτώσεις που «βγάζουν μάτι»

Από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ προέκυψαν προκλητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής με χαρακτηριστικότερες τις ακόλουθες:

- Φυσικό πρόσωπο μέλος νομικών προσώπων, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2019 και 2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 3.229.100 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, ασφαλιστής, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 532.400 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, κομμώτρια, στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, κατά τα έτη 2020 – 2023, προσαύξησε την περιουσία της από άγνωστη πηγή αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 472.200 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, εργάτης, στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, κατά τα έτη 2020-2023, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 334.815 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 310.500 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 307.160 ευρώ.