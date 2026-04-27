Επέκταση του ψηφιακού δελτίου αποστολής: Για ποιες επιχειρήσεις γίνεται υποχρεωτικό

Από τη 1η Μαΐου ενεργοποιείται η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής για επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα ενώ φορείς της αγοράς και λογιστές ζητούν παράταση του μέτρου επικαλούμενοι λειτουργικές και τεχνικές εκκρεμότητες για την εφαρμογή του.

Με τη λειτουργία της δεύτερης φάσης του συστήματος κάθε διακίνηση αγαθών συνοδεύεται πλέον από ένα μοναδικό QR Code (κωδικό ταχείας απόκρισης) που λειτουργεί ως το ψηφιακό «διαβατήριο» του φορτίου και μέσω της πλατφόρμας myDATA καταγράφεται κάθε στάδιο της διακίνησης, από την αποθήκη του εκδότη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής τρόπο δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση αγαθών σε όλη τη χώρα και να εντοπίζει περιπτώσεις κρυφών συναλλαγών και απόκρυψης τζίρου με την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Το νέο σύστημα απλοποιεί τους ελέγχους και φέρνει παρακολούθηση με άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία και την κατάσταση των διακινούμενων αγαθών, ελαχιστοποίηση λαθών και απωλειών μέσω της ψηφιακής καταγραφής κάθε μεταφόρτωσης, απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής αγαθών με ένα μόνο σκανάρισμα, δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων αποστολής σε ένα ενιαίο QR code, για πιο εύκολη και μαζική διαχείριση και δυνατότητα έκδοσης του Δελτίου Αποστολής από τον Παραλήπτη των αποθεμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. διακινήσεις αγροτικών προϊόντων), διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Προμηθευτές με εύκολη έκδοση και άμεση παρακολούθηση των αποστολών.

Μεταφορικές εταιρείες με απλοποιημένη, ψηφιακή διαχείριση δρομολογίων και μεταφορτώσεων.

Παραλήπτες με άμεση και ασφαλής επιβεβαίωση παραλαβής.

Το μέτρο ισχύει για επιχειρήσεις που αποστέλλουν, παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διακινούν αγαθά, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα ή λοιπά αποθέματα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους.

Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής,

επιχειρήσεις λιανικής που διακινούν αποθέματα,

e-shop με αποστολές προϊόντων,

επιχειρήσεις με αποθήκη ή υποκαταστήματα,

επιχειρήσεις με μεταφορές μεταξύ εγκαταστάσεων,

βιοτεχνίες και παραγωγικές μονάδες,

εργοστάσια κατεργασίας,

εργοστάσια συσκευασίας τροφίμων,

επιχειρήσεις logistics και κέντρα διαλογής,

επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορτώσεις,

επιχειρήσεις που παραδίδουν προϊόντα σε πελάτες ή συνεργάτες,

επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν οργανωμένα αγαθά από προμηθευτές.

Από το μέτρο εξαιρούνται ή δεν εντάσσονται άμεσα επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, σύμβουλοι) και δεν διακινούν εμπορεύματα ή αποθέματα, δεν υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου αποστολής, πολύ μικρές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις), αγρότες ειδικού καθεστώτος, διακινήσεις χωρίς υποχρέωση δελτίου αποστολής