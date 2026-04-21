Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ΑΦΜ

Από τις 08:00 το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026–2027. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα για έως και εξαήμερες διακοπές μέσω voucher.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων:

0 → Τρίτη 21/04/2026

1, 2 → Τετάρτη 22/04/2026

3, 4 → Πέμπτη 23/04/2026

5, 6 → Παρασκευή 24/04/2026

7, 8, 9 → Σάββατο 25/04/2026

Όλοι → Κυριακή 26/04/2026

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, με διάρκεια 13 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Καθοριστικό ρόλο παίζει το εισόδημα, καθώς το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του επιδόματος θέρμανσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας, όπως σύζυγοι και παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών ή μεγαλύτερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή γίνεται βάσει μορίων, με προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Τα βασικά κριτήρια είναι:

Εισόδημα: έως 10.000€ (30 μόρια), 10.000–20.000€ (20 μόρια), 20.000–30.000€ (10 μόρια)

Παιδιά: +15 μόρια για κάθε ανήλικο

Μονογονεϊκές οικογένειες: +10 μόρια

Αναπηρία (≥50%): +50 μόρια

Μη προηγούμενη συμμετοχή: +20 μόρια

Σημειώνεται ότι πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία έχουν προτεραιότητα, ακόμη και εκτός διαδικασίας μοριοδότησης.

Πόσες διανυκτερεύσεις καλύπτει

Οι παροχές διαφέρουν ανά περιοχή:

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% σε περιόδους αιχμής (Αύγουστος, Χριστούγεννα, Πάσχα).

Μετακινήσεις και κόστος

Το πρόγραμμα καλύπτει:

50% επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

100% επιδότηση για άτομα με αναπηρία

Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται περίπου στο 25% της τιμής, ενώ είναι μηδενική για ΑμεΑ.

Πώς γίνεται η αίτηση και η χρήση του voucher

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ΔΥΠΑ, με χρήση κωδικών Taxisnet. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στοιχεία εισοδήματος, ασφάλισης και οικογενειακής κατάστασης.

Η αίτηση λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση.

Για τη χρήση του voucher, ο δικαιούχος:

Επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο ΔΥΠΑ Κάνει κράτηση Ενεργοποιεί την επιταγή Υπογράφει ηλεκτρονική σύμβαση

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς όσοι δεν χρησιμοποιήσουν το voucher αποκλείονται από το πρόγραμμα για τα επόμενα δύο χρόνια (εκτός ειδικών κατηγοριών).

Επιπλέον, δεν καλύπτονται φόροι διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είχαν επιλεγεί στο περσινό πρόγραμμα, ακόμη κι αν δεν αξιοποίησαν την επιταγή, με εξαίρεση ευάλωτες ομάδες όπως ΑμεΑ και πολύτεκνοι.