Παπαθανάσης: Στην 4η θέση πανευρωπαϊκά η Ελλάδα στην απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ

Το μετρήσιμο αποτέλεσμα που προκύπτει προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας από την υλοποίηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ανέδειξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Πρόοδος που μετριέται-Μέλλον που χτίζεται», που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στην παρέμβασή του ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

Σήμερα, η πατρίδα μας κατατάσσεται στην 4η θέση πανευρωπαϊκά στην απορρόφηση κονδυλίων, ενώ κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Αυτή η επιτυχία αποδεικνύει ότι διαθέτουμε πλέον έναν στιβαρό μηχανισμό που μετατρέπει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες σε εθνικές κατακτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώσαμε με απόλυτη επιτυχία την ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στην ενσωμάτωση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε., εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς. Με την επίτευξη των στόχων από το σύνολο των Προγραμμάτων μας, διασφαλίσαμε την παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών έως το 2030, καθώς και επιπλέον προκαταβολές ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η έγκριση της πρωτοποριακής δράσης για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ύψους 3,8 δις ευρώ, που με την υπερδέσμευση ανέρχεται στα 4,6 δις ευρώ, αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Επενδύουμε σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τεχνολογίες αιχμής έτσι ώστε να καταστούν ισχυροί παίκτες στο διεθνές στερέωμα.

Με προγράμματα όπως το «Ερευνώ-Καινοτομώ», το «Παράγουμε στην Ελλάδα», το «ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» ή το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά».

Παράλληλα, επειδή η ανάπτυξη δεν έχει νόημα αν δεν αφορά τους πολίτες, μέσα από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ύψους 4,2 δις ευρώ, που με την υπερδέσμευση ανέρχεται στα 4,5 δις ευρώ, υλοποιούνται δράσεις όπως το Πολυκαναλικό 1555, η προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα 30-59, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η μαθητεία, ο Περιφερειακός συντονισμός Θεσσαλίας για τις επιπτώσεις του Daniel.

Την ίδια στιγμή, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, μέσα από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ύψους 3,6 δις ευρώ, που με υπερδέσμευση ανέρχεται στα 5,7 δις ευρώ, με πόρους του ΕΣΠΑ υλοποιούνται δράσεις, όπως το «Εξοικονομώ», η διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας, η αστική ανάπλαση Φαληρικού Όρμου, η δημιουργία μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης και πιλοτικά προγράμματα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, τα νέα εθνικά θαλάσσια Πάρκα, δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς και το Greco Islands.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία», ύψους 713 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εθνική Βάση Δεδομένων, η προμήθεια Πυροσβεστικού Αεροσκάφους DHC-515, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης ΕΜΔΚΑΚ και πληθυσμού κ.α.

Δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέσω του Προγράμματος «Μεταφορές», ύψους 2,2 δις ευρώ, που με υπερδέσμευση ανέρχεται στα 4,1 δις ευρώ. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή, η αναβάθμιση-αναδιάρθρωση δικτύου και ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης, η κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα –Πύργος, ο οδικός άξονας Θερμοπύλες-Μπράλος-Άμφισσα-Αγ. Νικόλαος -Αντίρριο, στο τμήμα Μπράλος– Άμφισσα, η οδική σύνδεση Εγνατίας Οδού με τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι περιοχές της δίκαιης μετάβασης, μέσα από προγράμματα όπως του Προγράμματος ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 1,6 δις ευρώ και με υπερδέσμευση στα 1,9 δις ευρώ, του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ, ύψους 186,7 εκ. ευρώ και του δανειακού μηχανισμού στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού ΔΑΜ μέσω 2 συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 313 εκατ. ευρώ. Οι πόροι που έχουν διασφαλιστεί για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων σε όλες τις περιοχές ΔΑΜ ξεπερνούν τα 2,1 δις ευρώ. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν ο Κόμβος Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, τα «έξυπνα εργαστήρια» του Κόμβου Βιοοικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, η επένδυση υδροπονίας της Wonderplant στη Δυτ. Μακεδονία, το πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετατροπή της Μεγαλόπολης και του Αμύνταιου σε green / smart cities.