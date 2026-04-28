Ελεγκτικός κλοιός για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ - Ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν

Εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA σχεδιάζει η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό επαγγελματιών και επιχειρήσεων που αν και έχουν κανονική δραστηριότητα εμφανίζουν στην εφορία μηδενικό ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το ελεγκτικό σχέδιο δράσης τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά βιβλία για το έτος 2025 θα διασταυρωθούν με βάσει τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν από τους υπόχρεους για το συγκεκριμένο έτος. Στην περίπτωση που εντοπισθούν μεγάλες αποκλίσεις ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα προχωρήσει στη διενέργεια τακτικού ελέγχου και στον επανυπολογισμό των εσόδων και των δαπανών του επαγγελματία ή της επιχείρησης που θα κληθούν να καταβάλλουν έξτρα φόρο και πρόστιμα όπως προβλέπει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς



Επισημαίνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ μετά από διασταυρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων με τα δεδομένα στα ηλεκτρονικά βιβλία εντόπισε εκατοντάδες επιχειρήσεις που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2023 και 2024 αν και παρουσίαζαν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως η πλατφόρμα myDATA αποκάλυψαν σχεδόν 1.400 περιπτώσεις επιχειρήσεων που ενώ εμφάνιζαν στην εφορία μηδενικό κύκλο εργασιών στην πραγματικότητα πραγματοποιούσαν συναλλαγές ενώ μετά τα αποτελέσματα σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων συμμορφώθηκε, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώνοντας επιπλέον εκατομμύρια ευρώ ακαθάριστα έσοδα.

Τι «αποκάλυψαν» οι διασταυρώσεις του 2025

Ειδικότερα το 2025 στο πλαίσιο διασταύρωσης για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2024, εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις που είχαν δραστηριότητα και οι οποίες όφειλαν να έχουν συμπεριλάβει ποσά στις υποβληθείσες μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2024. Μετά τις απαραίτητες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, συμμορφώθηκαν 103 επιχειρήσεις υποβάλλοντας 534 τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσό των φορολογικών εκροών που δηλώθηκε ανήλθε σε 9,8 εκατ. ευρώ. Επίσης με την αξιοποίηση δεδομένων του myData, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.



Παράλληλα το 2025 οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν 159 έρευνες απάτης ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 81,1% έναντι ετήσιου στόχου 70%. Από τις έρευνες προέκυψαν 129 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ με διαφυγόντα έσοδα ύψους 9,9 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ.



Όσον αφορά στις επιστροφές ΦΠΑ ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% θα είναι άμεσες με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 2025 τα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε ποσοστό στο 97,83%, έναντι 97,9% το 2024, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο του 95%. Το συνολικό πλήθος αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκε το 2025 ανήλθε σε 53.043 από τα οποία 46.535 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα ενώ τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε 49.184 το 2025 έναντι 48.540 το 2024.