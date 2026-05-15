Από ελεγκτικό «κόσκινο» επαγγελματίες που πήγαν κόντρα στα τεκμήρια

«Φύλλο και φτερό» την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που το 2025 αμφισβήτησαν το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης, θα κάνουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ενώ σειρά παίρνουν και όσοι δηλώσουν φέτος ότι δεν συμφωνούν με το τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος τους.



Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει 690 στοχευμένους ελέγχους σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος που εκτείνονται από τα έσοδα, τις δαπάνες, τα βιβλία και τα δεδομένα των myDATA, μέχρι τα κινητά και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα κρυπτονομίσματα και τις δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο και ταξίδια.



Με βάση το νόμο, οι επαγγελματίες που επιθυμούν φέτος να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό φόρο θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 443-444 στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων αλλά και των μελών της οικογένειάς τους (της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών).

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής myBusinessSupport στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται ενώ μπορούν να επιλέξουν εάν η αμφισβήτηση συνίσταται σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στράτευση, ασθένεια κ.λπ., ή το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό.



Στα στοιχεία που πρέπει να δώσουν στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη

μετρητά

κρυπτονομίσματα

αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες για σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ρεύμα και νερό

χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες

ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κ.α και ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών

δαπάνες για διατροφή, σχολεία, φροντιστήρια και ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό

προσωπικοί η επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί

επενδύσεις η συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής και με την ολοκλήρωση του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται διαγράφεται ή επιστρέφεται.