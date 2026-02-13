Σαρωτικό νομοσχέδιο για τον παράνομο στοιχηματισμό: Κάθειρξη 10ετίας και βαριά πρόστιμα

Με ποινές που φτάνουν έως και τα 10 χρόνια κάθειρξης, πρόστιμα έως 200.000 ευρώ και άμεσο σφράγισμα καταστημάτων, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει «φρένο» στο εκρηκτικό φαινόμενο των παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχει λάβει διαστάσεις άτυπης «παράλληλης αγοράς» με τεράστιο κοινωνικό και δημοσιονομικό αποτύπωμα.



Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: ο παράνομος στοιχηματισμός στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διείσδυση σε νεαρές ηλικίες, κυρίως στην ομάδα 17–24 ετών, με τον συνολικό αριθμό των παικτών να υπολογίζεται πάνω από 900.000.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του 2026 και να αποτελέσει μία από τις πρώτες θεσμικές παρεμβάσεις της χρονιάς.

Βαριές καμπάνες και παρατεταμένα «λουκέτα»

Στην αιχμή του νέου πλαισίου βρίσκονται οι αυστηρότερες κυρώσεις για τους διοργανωτές αλλά και για τους χώρους όπου διεξάγονται παράνομα τυχερά παιχνίδια, είτε επίγεια είτε διαδικτυακά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα καταστημάτων όπου εντοπίζεται παράνομη δραστηριότητα,

αφαίρεση άδειας λειτουργίας, όπου υπάρχει,

αυστηρότερες συνέπειες σε περίπτωση επαναλειτουργίας μετά από σφράγιση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις υποτροπής. Η πρακτική «ανοίγω ,κλείνω, ξανανοίγω», που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, μπαίνει πλέον στο στόχαστρο, με κλιμακούμενες ποινές ώστε να διακοπεί οριστικά ο φαύλος κύκλος.

Φυλάκιση έως 10 έτη για τους διοργανωτές

Το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί δραστικά τις ποινές για όσους διοργανώνουν ή εκμεταλλεύονται παράνομα τυχερά παιχνίδια:

Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή για διεξαγωγή παιγνίων χωρίς άδεια.

Κάθειρξη έως 10 έτη και πρόστιμα από 50.000 έως 100.000 ευρώ όταν πρόκειται για τυχερά παιχνίδια.

Κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματικές ποινές έως 200.000 ευρώ σε βαριές περιπτώσεις, όπως επαγγελματική δράση, συμμετοχή ανηλίκων ή επαναλειτουργία ήδη σφραγισμένου χώρου.

Στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι παρεμποδίζουν ή ματαιώνουν ελέγχους, με στόχο να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των αρχών.

Σαρωτικοί έλεγχοι και στα internet café

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφορά τα internet café, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λειτουργήσει ως «βιτρίνα» για παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας επιχειρεί να κλείσει τα «παράθυρα» που αξιοποιούνται για την παράκαμψη της νομιμότητας.

Κυρώσεις και για τους παίκτες

Το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στους διοργανωτές. Κυρώσεις προβλέπονται και για τους ίδιους τους παίκτες, ιδίως σε περιπτώσεις υποτροπής ή συστηματικής συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Το πλαίσιο προβλέπει ποινές φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα, με αυστηρότερη αντιμετώπιση σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης. Η στόχευση είναι σαφής: η αντιμετώπιση ολόκληρης της «αλυσίδας» της παρανομίας.

Τι ισχύει σήμερα – 11.000 sites στη «μαύρη λίστα»

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει αποκλείσει περισσότερους από 11.000 παράνομους διαδικτυακούς ιστότοπους μέσω της επίσημης blacklist, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές.

Ωστόσο, η κλίμακα του φαινομένου και η διείσδυσή του στις νεότερες ηλικίες καταδεικνύουν ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν αρκούν. Το νέο θεσμικό πλαίσιο φιλοδοξεί να αυξήσει το ρίσκο της παρανομίας τόσο πολύ, ώστε το «εύκολο κέρδος» να πάψει να θεωρείται συμφέρουσα επιλογή.