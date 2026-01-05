Στοίχημα και έγκλημα: Γιατί ο στοιχηματισμός συνδέεται με αύξηση περιστατικών βίας και κλοπών

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο στοιχηματισμός σε αθλητικούς αγώνες συνοδεύεται από αύξηση σε περιστατικά βίας και κλοπών. Η ένταση δεν περιορίζεται στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά συνεχίζεται και μετά τη λήξη του, όταν η συναισθηματική φόρτιση και οι οικονομικές απώλειες κορυφώνονται.

Οι κίνδυνοι του τζόγου

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι ερευνητές προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν οι γνωστοί ψυχολογικοί κίνδυνοι του τζόγου, όπως η παρορμητικότητα και η επιθετικότητα, μεταφράζονται σε πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Η βασική υπόθεση ήταν ότι ο συνδυασμός χρημάτων, προσδοκιών και πάθους μπορεί να μετατρέψει έναν αγώνα σε αφορμή για ξεσπάσματα βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περιμένει ο παίκτης.

Για να το εξετάσουν αυτό, οι επιστήμονες από τις ΗΠΑ ανέλυσαν στοιχεία εγκληματικότητας πριν και μετά τη νομιμοποίηση του στοιχηματισμού, συγκρίνοντας πολιτείες με νόμιμο στοίχημα και πολιτείες χωρίς. Εστίασαν σε συγκεκριμένες ώρες, από την έναρξη ενός αγώνα έως λίγες ώρες μετά τη λήξη του, ώστε να απομονώσουν την επίδραση του ίδιου του αθλητικού γεγονότος. Τα δεδομένα προήλθαν από επίσημες καταγραφές της αστυνομίας.

Η δύναμη της παρόρμησης

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε εγκλήματα που συνδέονται συχνά με παρορμητικές αντιδράσεις, όπως σωματικές επιθέσεις, φθορές ξένης περιουσίας και κλοπές. Τα περιστατικά αυτά αυξάνονταν αισθητά τις ημέρες αγώνων σε περιοχές με νόμιμο στοίχημα, σε σύγκριση με αντίστοιχες ημέρες χωρίς αγώνες. Το φαινόμενο ήταν εντονότερο όταν αγωνιζόταν η τοπική ομάδα, κάτι που δείχνει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η συναισθηματική εμπλοκή των φιλάθλων.

Η επίδραση του αποτελέσματος του αγώνα

Ιδιαίτερη σημασία είχε το αποτέλεσμα του αγώνα. Όταν η γηπεδούχος ομάδα έχανε απρόσμενα, ειδικά σε παιχνίδια όπου θεωρούνταν φαβορί, η αύξηση της βίας ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός απογοήτευσης και οικονομικής απώλειας λειτουργεί σαν «εκρηκτικό μείγμα», οδηγώντας ορισμένους παίκτες σε επιθετικές αντιδράσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο.

Το φαινόμενο δεν περιοριζόταν μόνο στις πολιτείες όπου το στοίχημα είναι νόμιμο. Σε περιοχές κοντά σε σύνορα πολιτειών, παρατηρήθηκε αύξηση εγκληματικότητας ακόμη και εκεί όπου το στοίχημα δεν είχε επιτραπεί. Αυτό υποδηλώνει ότι κάποιοι ταξιδεύουν για να στοιχηματίσουν και επιστρέφουν φέρνοντας μαζί τους την ένταση και το άγχος του τζόγου, επηρεάζοντας και τις δικές τους κοινότητες.

Μετά την πανδημία, το μοτίβο φαίνεται να αλλάζει ελαφρώς. Η επιθετικότητα δεν συνδέεται πλέον μόνο με καθαρές οικονομικές απώλειες, αλλά και με το γενικό στρες του στοιχηματισμού. Αγώνες με έντονη αγωνία, μικρές διαφορές σκορ ή παράταση φαίνεται να αυξάνουν την ένταση, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν θεωρείται τεράστια έκπληξη. Αυτό δείχνει ότι το ίδιο το «σασπένς» του στοιχήματος μπορεί να λειτουργεί ως παράγοντας κινδύνου.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Sports Economics.