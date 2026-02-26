Παράνομος τζόγος: «Καμπάνες» έως 10 έτη και 800.000€ - Στο στόχαστρο ηλικίες 18-34 και Influencers

Η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στο παράνομο στοίχημα και τα ψηφιακά καζίνο, παρουσιάζοντας μια νομοθετική παρέμβαση-μαμούθ που αλλάζει τα πάντα στον χώρο των τυχερών παιγνίων.

Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η «αιμορραγία» των δημόσιων εσόδων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και την παρανομία να στήνει δίχτυα κυρίως σε νέους ανθρώπους, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο νόμου του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ρύθμιση της αγοράς, αλλά για μια συνολική αντεπίθεση του κράτους με ψηφιακά όπλα τελευταίας τεχνολογίας, ανακριτικές εξουσίες στους ελεγκτές και εξοντωτικές ποινές που φτάνουν μέχρι την κάθειρξη, με στόχο να μπει οριστικό «λουκέτο» τόσο στις παράνομες λέσχες όσο και στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου.

Η ακτινογραφία της παρανομίας: «Πρωταθλητές» οι νέοι 18-34



Η ανάγκη για το νέο πλαίσιο τεκμηριώνεται από τα σοκαριστικά ευρήματα της έρευνας της ΕΕΕΠ για το 2024, που αποκαλύπτουν το μέγεθος της κοινωνικής απειλής:

Τζίρος 1,67 δισ. ευρώ: Αυτό είναι το αστρονομικό ποσό που διακινείται στον παράνομο τζόγο, με τη μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Ηλικιακή παγίδα: Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τη νέα γενιά. Το 52,2% των παικτών είναι κάτω των 44 ετών, ενώ η μεγαλύτερη διείσδυση καταγράφεται στις ηλικίες 18-34.

Κίνδυνοι: Το 61% των παικτών φοβάται την απώλεια χρημάτων και το 53% την αδυναμία είσπραξης κερδών, όμως η έλλειψη ορίων και προστασίας τους κρατά εγκλωβισμένους.

Ποινές «φωτιά» και 800.000€ πρόστιμο



Το νομοσχέδιο εξορθολογίζει και αυστηροποιεί τις ποινές, καταργώντας τις ασάφειες που επέτρεπαν σε πολλούς να πέφτουν στα «μαλακά»:

Τυχερά παίγνιο: Προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματικές ποινές έως 700.000 ευρώ.

Επιβαρυντικές περιπτώσεις: Αν στη δραστηριότητα εμπλέκονται ανήλικοι ή αν η πράξη γίνεται κατ’ επάγγελμα, η χρηματική ποινή μπορεί να αγγίξει τα 800.000 ευρώ.

Μη τυχερά παίγνια: Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και πρόστιμα από 10.000 έως 500.000 ευρώ.

Ανακριτικές εξουσίες και μπλόκο σε Influencers



Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) μετατρέπεται σε έναν πανίσχυρο ελεγκτικό μηχανισμό:

Ελεγκτές - Ανακριτές: Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Θα μπορούν πλέον να συντάσσουν δικογραφίες και να στέλνουν τους παραβάτες απευθείας στον εισαγγελέα.

Ψηφιακό «Take Down»: Η ΕΕΕΠ θα μπορεί να διατάζει την άμεση απενεργοποίηση πρόσβασης σε παράνομες ιστοσελίδες και προφίλ στα social media.

Κυρώσεις σε Influencers: Θεσπίζεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000€ έως 50.000€ για όσους προωθούν παράνομο τζόγο μέσω ψηφιακών καναλιών (Influencers , streamers, affiliates).

Άμεση σφράγιση και «Black List»



Στο φυσικό περιβάλλον, επανέρχεται η άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων, ενώ προβλέπεται και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους Δήμους. Παράλληλα, η «Black List» της ΕΕΕΠ εκσυγχρονίζεται με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς για τον ταχύτατο εντοπισμό και αποκλεισμό φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στον παράνομο στοιχηματισμό.