Έρχονται οι «λυπητερές» για ανασφάλιστα οχήματα - Νέες διασταυρώσεις τον Μάρτιο

Τα «ραβασάκια» με τα πρόστιμα σε όσους εντοπίσθηκαν να έχουν τα οχήματα τους ανασφάλιστα αποστέλλει εντός των επόμενων ημερών η ΑΑΔΕ και τους προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλάσια πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων.



Την ίδια ώρα ο προγραμματισμός προβλέπει ότι μέσα στο 2026 έρχονται δύο «κύματα» ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, το ένα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και το άλλο το ίδιο διάστημα μέσα στον Αύγουστο.



Με τα ειδοποιητήρια, οι παραβάτες καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα που φτάνουν έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και συγκεκριμένα 250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης ενώ το χρηματικό ποσό επιβαρύνεται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.



Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής η πράξη επιβολής του προστίμου συντάσσεται και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και περιλαμβάνει:

τον αριθμό κυκλοφορίας και η κατηγορία του οχήματος,

το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του/των φορολογούμενου/ων ή νομικού προσώπου (κάτοχο/ιδιοκτήτη οχήματος και συνιδιοκτητών),

το ποσό του προβλεπόμενου για την παράβαση χρηματικού προστίμου σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος,

μνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,

μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης κατά τον δεύτερο διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργείται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου,

μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου,

αναφορά στην αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συνιδιοκτητών για το αρχικό πρόστιμο και το πρόστιμο υποτροπής,

μνεία της διαδικασίας υποβολής ένστασης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος κατά της πράξης επιβολής προστίμου (προθεσμία υποβολής, τρόπος υποβολής, προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ένστασης, διαγραφή προστίμου).

Επισημαίνεται ότι με βάση το νομοθετικό καθεστώς τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος. Αν κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος.

Σε ποια περίπτωση επιστρέφονται άδεια και πινακίδες

Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου κατά περίπτωση.



Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διαδρομή Περιουσία και Φορολογία- Οχήματα- Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων. Η απόφαση σχετικά με την ένσταση θα αναρτηθεί στην ψηφιακή εφαρμογή εντός 30 εργάσιμων ημερών ενώ το πρόστιμο διαγράφεται μόνο εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή.



Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων η υπουργική απόφαση ορίζει ότι ως ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων κάθε ηλεκτρονικής διασταύρωσης ορίζεται οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαημέρου του 3ου μήνα του έτους, και οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαήμερου του 8ου μήνα του έτους με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς



Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη διασταύρωση το Νοέμβριο του 2025 εντοπίσθηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα και οι ιδιοκτήτες τους έλαβαν ειδοποιητήριο με το οποίο καλούνταν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εντός 15 ημερών.