ΒΙΚΟΣ η Νο1 επιλογή των καταναλωτών για δεύτερη συνεχομένη χρονιά

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει τη σταθερή ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά εμφιαλωμένου νερού, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά την 1η θέση στην κατηγορία του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της NielsenIQ*.

Με μερίδιο αγοράς 19,8%*, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ διατηρεί το σαφές ανταγωνιστικό προβάδισμα των 1,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της δεύτερης επώνυμης μάρκας της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την απόσταση που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη χρονιά.

Η διατήρηση της πρωτιάς αποτελεί ισχυρή ένδειξη της διαχρονικής εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το brand. Σήμερα, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει καθιερωθεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από την ατομική κατανάλωση, έως την οργανωμένη φιλοξενία και τον κλάδο της εστίασης.

Η ηγετική θέση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ αντανακλά μια φιλοσοφία που εστιάζει στην ποιότητα, στον σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό, στη διαρκή εξέλιξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας με συνέπεια την αξιοπιστία του brand.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε τη Νο1 επιλογή.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».