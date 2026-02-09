TITAN: Η μετοχή του εισήλθε σε διεθνή δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επανεπιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς εντάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σειρά δεικτών FTSE4Good. Οι δείκτες αυτοί, που δημιουργούνται από τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων FTSE Russell, αποτυπώνουν την απόδοση εταιρειών που ξεχωρίζουν για τις πρακτικές τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Η σειρά FTSE4Good αποτελεί εργαλείο για τη δημιουργία και αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η αξιολόγηση βασίζεται σε τομείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η υγεία και ασφάλεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη πληρούν αυστηρά ESG κριτήρια, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Ο Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του ΤΙΤΑΝ στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχεται να προστεθεί σε άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως η βαθμολογία Α από το CDP, η ένταξη στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders» και η αναγνώριση από το TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο. Επιβεβαιώνει παράλληλα την εμπιστοσύνη της αγοράς στις ESG επιδόσεις μας και αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες αποανθρακοποίησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας «TITAN Forward 2029» και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για υπεύθυνη ανάπτυξη.»

Η επανένταξη στον δείκτη FTSE4Good αντανακλά τη βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου σε θέματα ESG, με τη βαθμολογία FTSE Russell να αυξάνεται από 3,9 σε 4,2 και την ποσοστιαία κατάταξη της εταιρείας να ενισχύεται από 87 σε 94, αποδεικνύοντας τη συνεχή πρόοδο σε κρίσιμες διαστάσεις βιώσιμης ανάπτυξης.