Γερμανικοί ύμνοι για το ελληνικό γάλλιο: Θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της METLEN ότι επιτεύχθηκε το σημαντικό ορόσημο της πρώτης εγχώριας παραγωγής γαλλίου σε βιομηχανική κλίμακα, ήρθαν οι πρώτοι διθύραμβοι από την Ευρώπη. Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σε δημοσίευμά της επισημαίνει τον κομβικό ρόλο που αποκτά πλέον ο όμιλος της γνωστής ενεργειακής εταιρείας στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, στην Ελλάδα υλοποιείται επένδυση ύψους 295,5 εκατ. ευρώ για την αύξηση της παραγωγής βωξίτη και αλουμίνας και την ανάκτηση γαλλίου, ενός ορυκτού ζωτικής σημασίας για την τεχνολογία, την άμυνα και τη βιομηχανία ημιαγωγών, τη στιγμή που πάνω από το 98% της παγκόσμιας παραγωγής ελέγχεται από την Κίνα.

Μάλιστα, η METLEN στοχεύει σε ετήσια παραγωγή περίπου 50 τόνων γαλλίου έως το 2028, ικανή να καλύψει σχεδόν το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τρίτες χώρες, αναφέρει.

Ο ρόλος του εργοστασίου στη Βοιωτία

Παράλληλα, η Handelsblatt κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην καινοτόμο, ιδιόκτητη τεχνολογία που εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς και στη στήριξη του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της METLEN ως ευρωπαϊκού game-changer στον τομέα των κρίσιμων μετάλλων.

Το γάλλιο δεν εξορύσσεται ως αυτόνομο μετάλλευμα ,αλλά λαμβάνεται κυρίως ως υποπροϊόν κατά την επεξεργασία του βωξίτη σε αλουμίνιο. Η METLEN κατέχει την Αλουμίνιον της Ελλάδος, τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη. Η εταιρεία λειτουργεί ορυχεία βωξίτη και εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου στη Βοιωτία, μια περιοχή στην κεντρική Ελλάδα. Ενώ ο βωξίτης που εξορύσσεται εκεί περιέχει συγκριτικά υψηλά επίπεδα γαλλίου, η συγκέντρωση παραμένει κάτω από ένα ανά χιλιοστό, καθιστώντας την εξόρυξη απαιτητική σε ενέργεια και εργασία.

Αυτή η επέκταση θα επέτρεπε την παραγωγή γαλλίου έως και 50 τόνους ετησίως - περίπου ισοδύναμη με την τρέχουσα ζήτηση της ΕΕ.