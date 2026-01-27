«Ανάσα» για την Ε.Ε η συμφωνία με την Ινδία - Κερδισμένη και η Ινδία από το διμερές εμπόριο

Μια συμφωνία που θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε μία ιδιαίτερη συγκυρία για την Ε.Ε θεωρείται αυτή με την Ινδία. Η συμφωνία έχει πολλαπλές επιδράσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Κατ’ αρχήν ανοίγει μία τεράστια αγορά για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που διαφοροποιείται από την Κίνα που θεωρείται σε μεγάλο βαθμό και ανταγωνιστική ως προς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αρκετά ‘κορεσμένη’ για τους ευρωπαίους. Αλλά και η συμφωνία θεωρείται αμφίπλευρα καλή και για την Ινδία η οποία μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις εξαγωγές της και τις εισαγωγές και να κάνει μεγάλες διμερείς συμφωνίες.

Oχυρώνεται απέναντι στις απειλές των δασμών Τραμπ

Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος περιπέτειας του Διεθνούς Εμπορίου προκειμένου οι ευρωπαίοι και οι Ινδοί να συνειδητοποιήσουν την δύναμή τους κόντρα στις ΗΠΑ.

Η ΕΕ και η Ινδία ολοκλήρωσαν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, δήλωσε ανώτερος Ινδός αξιωματούχος στο Politico.

Βάσει της συμφωνίας, η Ινδία αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους δασμούς σε αυτοκίνητα και μηχανήματα, καθώς και σε αγροτικά προϊόντα όπως το κρασί και τα σκληρά αλκοολούχα ποτά. Τα ελληνικά κρασιά θα είναι ευνοημένα για να προχωρήσουν σε εξαγωγές στην Ινδία

«Αυτό θα αποτελέσει μια πολύ καλή εξέλιξη για τον αγροτικό μας τομέα. Πιστεύω ότι στοχεύουμε να ανοίξουμε ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στον τομέα της συνεργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα μηχανήματα», δήλωσε στο POLITICO ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Maroš Šefčovič.

Όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών, ο επίτροπος ανέφερε ότι τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ναυτιλιακές μεταφορές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αναμένεται να ωφεληθούν. «Πρόκειται και πάλι για έναν τομέα όπου και η Ινδία κάνει πρωτοποριακά βήματα προς νέα επίπεδα συνεργασίας, διότι είμαστε οι πρώτοι με τους οποίους είναι έτοιμη να εξετάσει αυτή τη συνεργασία», είπε.



Ελληνική οικονομία : Τράπεζες, τεχνολογικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν νέες ευκαιρίες

Στις Τράπεζες, η Eurobank έκανε πρώτη την αρχή για την επέκταση στην τεράστια ινδική αγορά ανοίγοντας κατάστημα στο Νέο Δελχί . Αναμένεται να ακολουθήσουν σταδιακά και οι υπόλοιπες. Από την πλευρά της Ινδίας είχαμε την είσοδο προ εβδομάδων της αεροπορικής εταιρείας Indigo, δείγμα ότι ‘ζεσταίνεται’ η διμερής συνεργασία. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις έχουν μεγάλες προοπτικές στη συνεργασία με ινδικές καθώς σε πολλά επίπεδα βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τις εγχώριες επιχειρήσεις και σε λογισμικό και σε hardware. Τέλος οι βιομηχανίες μπορούν να επωφεληθούν κυρίως σε θέματα συνεργασιών σε χάλυβα και σε κατασκευές.

Γερμανία: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση

Η Γερμανία χαιρέτισε σήμερα τη σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία, μια συνθήκη που αναμένεται να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση, ενισχύοντας παράλληλα τα δύο μέρη έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη και η Ινδία συνδέονται δια της οικονομικής ισχύος τους, της ικανότητας καινοτομίας τους και κοινών συμφερόντων. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιοτικής απασχόλησης», εξέφρασε την ικανοποίησή του σε ανακοίνωση ο γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανοίγει μια «νέα σελίδα της ευρωπαϊκης εμπορικής πολιτικής», ενώ εκτιμά ότι η ΕΕ «υπολογίζει στο άνοιγμα, την αξιοπιστία και τις ισχυρές συμπράξεις αυτή την περίοδο των αναταράξεων».

Η VDA, κύρια ομοσπονδία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τη συμφωνία, καθώς οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα "made in Europe" πρόκειται να μειωθούν από 110% σε 10%.

Πρόκειται για μια πρόβλεψη σημαντική για τις δύο περιφέρειες, ιδιαίτερα για τη Γερμανία, χώρα εξαγωγό, και για τις επιχειρήσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

"Περίπου 70% των θέσεων απασχόλησης στη γερμανιή αυτοκινητοβιομηχανία είναι εξασφαλισμένες λόγω των σημαντικών εξαγωγών. Είναι η βάση της ευημερίας μας", επισήμανε η επικεφαλής της VDA Χίλντεγκαρντ Μίλερ, σύμφωνα με σχόλιο που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο