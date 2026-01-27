«Η μητέρα των συμφωνιών»: Πανηγυρίζει η φον ντερ Λάιεν για το deal ΕΕ, Ινδίας - Μειώνονται οι δασμοί

Επισημοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (27/1) η σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η διαπραγμάτευση της οποίας διάρκεσε περισσότερο από 20 χρόνια και για την οποία ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι θα φέρει «πολυάριθμες ευκαιρίες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ότι η εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία συνήψε με την Ινδία, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει δραστική μείωση των ινδικών δασμών σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών εισαγωγών, ιδιαίτερα των δασμών στα οχήματα, το κρασί και τα ζυμαρικά.

Οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα πρόκειται έτσι να μειωθούν από 110% σε 10%, αυτοί στα κρασιά να μειωθούν από 150% σε 20% ενώ αυτοί στα ζυμαρικά ή τη σοκολάτα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 50%, θα καταργηθούν τελείως, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπολογίζουν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ετήσιο ποσό μείωσης των δασμών που καταβάλλουν.