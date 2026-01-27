MSCI: Σε διαβούλευση η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

Η διαβούλευση του MSCI για την μετάταξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις αναπτυγμένες μέχρι τον Μάρτιο είναι το θετικό αφήγημα που οδηγεί τον Γενικό Δείκτη σήμερα σε νέα υψηλά, όταν οι υπόλοιπες αγορές στην Ευρώπη διορθώνουν.

Η Ελλάδα πληροί ήδη τα κριτήρια αναβάθμισης

Με σημερινή ανακοίνωσή του , ο MSCI αναφέρει ότι η διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης ταξινόμησης αγορών και έρχεται σε συνέχεια της προόδου που έχει καταγράψει η ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια ως προς τα κριτήρια προσβασιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα πληροί ήδη τα κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης για ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και μεγάλο μέρος των προδιαγραφών προσβασιμότητας που χαρακτηρίζουν τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Που υστερούσε κατά την περυσινή αξιολόγηση

Ωστόσο, κατά την τελευταία επίσημη αξιολόγηση, η Ελλάδα δεν πληρούσε τον κανόνα διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας (Size and Liquidity persistency rule), ο οποίος απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον πέντε εταιρειών που να πληρούν τα κριτήρια του MSCI Developed Market Standard Index σε κάθε μία από τις τελευταίες οκτώ αναθεωρήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι η κεφαλαιοποίηση πλέον του Χ.Α ανέρχεται κοντά στα 160 δις. ευρώ και είναι αντίστοιχη με την κεφαλαιοποίηση όλων των αναπτυγμένων περιφερειακών αγορών της Ε.Ε όπως το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Ιρλανδία.

Aυτό επισημαίνει και η MSCI υπογραμμίζει ότι για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης των δεικτών της, οι ευρωπαϊκές ανεπτυγμένες αγορές αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα.

Η διαβούλευση της επενδυτικής κοινότητας μέχρι τον Μάρτιο

Στο πλαίσιο αυτό, η MSCI ζήτησε από την επενδυτική κοινότητα να τοποθετηθεί ως προς το κατά πόσο ο κανόνας διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα πρόσφατα σχόλια διεθνών θεσμικών επενδυτών τάσσονται υπέρ της εξαίρεσης της Ελλάδας από τον συγκεκριμένο κανόνα και της έναρξης διαβούλευσης για την πιθανή αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη αγορά. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επισήμαναν ότι το μέγεθος της ελληνικής αγοράς είναι συγκρίσιμο με αυτό άλλων μικρότερων ανεπτυγμένων αγορών, ενώ δεν προκύπτουν ζητήματα αναπαραγωγιμότητας των δεικτών.

Η MSCI καλεί τους συμμετέχοντες της αγοράς να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, η ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης δεικτών του Αυγούστου 2026.