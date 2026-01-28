Eλληνικά ομόλογα: Αποκλιμάκωση αποδόσεων και αύξηση συναλλαγών τον Ιανουάριο

Η απόδοση των ελληνικών ομολόγων μειώθηκε από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα κατά περίπου 15 μονάδες βάσης δείχνοντας ότι θα ακολουθήσουν και το ράλι των μετοχών που δεν ακολούθησαν το 2025. Οι αναλυτές στις χρηματιστηριακές είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να δούμε μέσα στο 2026 αποδόσεις κοντά στο 3%. Να θυμίσουμε ότι πριν από 3 χρόνια , το ράλι των ομολόγων είχε κατεβάσει την απόδοση και κάτω από 3%. Η αποκαθήλωση των αποδόσεων των ομολόγων θα εξαρτηθεί και από την πορεία των γερμανικών ομολόγων καθώς το spread ανάμεσα σε ελληνικά και γερμανικά είναι σταθμισμένο.

Ανεξάρτητα όμως από την πορεία των γερμανικών bunds, τα ελληνικά ομόλογα θα βρεθούν άμεσα κερδισμένα από μία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και μαζί τους θα κερδίσουν και οι τράπεζες. Η αναβάθμιση των ελληνικών ομολόγων σημαίνει ότι πλέον θα αγοράζονται και από μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία και funds του εξωτερικού που δεν είχαν ευκαιρίες τοποθετήσεων εκεί.

Σε δεύτερη φάση, το γεγονός ότι πλέον θα διαπραγματεύονται μέσα από την πλατφόρμα του Euronext σημαίνει ότι θα αυξηθεί σημαντικά και η εμπορευσιμότητά τους καθώς θα είναι πιο προσιτά στους ξένους επενδυτές και στα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Τι λέει ο ESM για την μελλοντική πορεία των ελληνικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων έχουν συγκλίνει με αυτές πολλών ομολόγων άλλων χωρών, αντανακλώντας την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτό υποδηλώνει ότι τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση θεωρούνται και πάλι ως υποκατάστατα, σηματοδοτώντας μια ανανεωμένη ενοποίηση των αγορών ομολόγων.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η επανένταξη των ελληνικών ομολόγων εκθέτει την Ελλάδα σε διάφορες επιδράσεις από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, η δημοσιονομική επέκταση της Γερμανίας που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2025 αύξησε τις αποδόσεις όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε παρόμοιο βαθμό στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των εξελισσόμενων κινδύνων για τις συνθήκες χρηματοδότησης των κρατικών ομολόγων.

Τα οφέλη της επανένταξης του ελληνικού δημόσιου χρέους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων είναι σαφής, σύμφωνα με τον ESM. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί και να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της με ευνοϊκά επιτόκια. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η επανένταξη εκθέτει την Ελλάδα σε νέους κινδύνους. Η δυναμική του χρέους στις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης επηρεάζει πλέον τις ελληνικές αποδόσεις όσο και εκείνες των ίδιων των χωρών έκδοσης.

Επιπλέον, παρόλο που τα περιθώρια των κρατικών ομολόγων έχουν μειωθεί σημαντικά, ο κίνδυνος νέας διεύρυνσης παραμένει. Μια γενικευμένη επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της ευρωζώνης θα μπορούσε να οδηγήσει και πάλι τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν περισσότερο μεταξύ των κρατικών εκδοτών με υψηλότερο και χαμηλότερο χρέος.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο ESM, οι ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις 2 Απριλίου 2025 σχετικά με τους δασμούς προκάλεσαν μια σημαντική, αν και βραχύβια, αύξηση των περιθωρίων κινδύνου (spreads) των κρατικών ομολόγων της Ελλάδας σε σύγκριση με τη Γερμανία. Το επεισόδιο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της επαγρύπνησης.

Η συμπίεση του spread δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν και πάλι τα ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας ως στενά υποκατάστατα. Αυτό υποδηλώνει, με τη σειρά του, ότι οι αγορές ομολόγων είναι και πάλι πιο ενοποιημένες μετά από χρόνια κατακερματισμού.