Η αυτοκρατορία με τα περισσότερα «ανθρωπάκια», κάστρα και πύργους στον κόσμο

Αν οι φιγούρες της LEGO ήταν κανονικοί άνθρωποι, θα μιλούσαμε για τον πολυπληθέστερο «λαό» του πλανήτη. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα – περισσότερα κι από την Κίνα. Και όμως, όλα ξεκίνησαν από μια πατέντα, ένα εργαστήριο ξυλουργού και μια εποχή βαθιάς κρίσης.

Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 28η Ιανουαρίου 1958. Σαν σήμερα, ο Godtfred Kirk Christiansen κατοχυρώνει στη Δανία την ιδέα των τουβλακίων που κουμπώνουν μεταξύ τους. Ένα απλό «κλικ» που έμελλε να αλλάξει για πάντα το παιχνίδι – κυριολεκτικά.

Το παιχνίδι του αιώνα και οι αριθμοί που ζαλίζουν

Στις επόμενες δεκαετίες, τα Lego θα μπουν σε κάθε σπίτι. Το 1999 θα ανακηρυχθούν «παιχνίδι του αιώνα» και το 2014 το περιοδικό Time θα τα χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο παιχνίδι όλων των εποχών. Σήμερα, κατά μέσο όρο, κάθε άνθρωπος στον πλανήτη έχει 86 τουβλάκια στην κατοχή του. Όχι άσχημα για ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται μπαταρίες.

Και υπάρχει κι αυτό το παράδοξο: η Lego είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών στον κόσμο. Μικροσκοπικά μεν, αλλά 318 εκατομμύρια ρόδες τον χρόνο. Περισσότερες απ’ ό,τι παράγουν μαζί Bridgestone και Michelin. Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα.

Η ιστορία, όμως, δεν ξεκινά με πλαστικό. Ξεκινά τη δεκαετία του ’30, μέσα στη Μεγάλη Ύφεση. Ο Ole Kirk Christiansen, ξυλουργός σε μια μικρή πόλη της Δανίας, βλέπει τη δουλειά του να καταρρέει. Οι πελάτες εξαφανίζονται, η απελπισία περισσεύει. Και τότε παίρνει μια απόφαση ανάγκης: αρχίζει να φτιάχνει ξύλινα παιχνίδια. Τα ονομάζει Lego, από τις λέξεις «Leg Godt» – «παίζε καλά». Χρόνια αργότερα, θα ανακαλύψουν ότι στα λατινικά Lego σημαίνει «συναρμολογώ». Σύμπτωση; Καθόλου.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιχείρηση απογειώνεται. Το 1946 αγοράζεται η πρώτη μηχανή έγχυσης πλαστικού και το 1958 πατέρας και γιος παρουσιάζουν τα τουβλάκια στη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα, όλα κουμπώνουν μεταξύ τους. Ένα design σχεδόν αμετάβλητο για περισσότερα από 65 χρόνια – κάτι σαν το Playmobil της μηχανικής ακρίβειας.

Οι λάθος κινήσεις που κόστιζαν 1 εκατ. δολάρια την ημέρα

Κι όμως, λίγο έλειψε να χαθεί τα πάντα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, τα video games, οι κονσόλες και αργότερα τα tablets σπρώχνουν τα Lego στο περιθώριο. Το 1998 είναι το πρώτο ζημιογόνο έτος στην ιστορία της εταιρείας. Το 2003 οι ζημιές αγγίζουν τα 238 εκατ. δολάρια. Η χρεοκοπία δεν είναι σενάριο – είναι απειλή.

Η διάγνωση σκληρή: η γενιά μετά το 1980 δεν έχει υπομονή για τουβλάκια. Η Lego πανικοβάλλεται και αρχίζει να χάνει τον προσανατολισμό της. Ρούχα, κοσμήματα, προϊόντα άσχετα με το DNA της. Το αποτέλεσμα; Απώλειες 1 εκατ. δολαρίων την ημέρα. Κυριολεκτικά καιγόταν το σπίτι.

«Βρισκόμαστε πάνω σε μια πλατφόρμα που καίγεται», θα πει ο τότε CEO Jørgen Vig Knudstorp. Τα funds καραδοκούν. Τα «κοράκια» των private equities περιμένουν το λάθος για να αγοράσουν τα κομμάτια της ιστορίας σε τιμή ευκαιρίας.

Ο άνθρωπος που έσωσε τη Lego επιστρέφοντας στα βασικά

Ο Knudstorp, όμως, κάνει το αυτονόητο – και το πιο δύσκολο. Κόβει ό,τι περιττό, πουλάει δραστηριότητες άσχετες με τον πυρήνα και επιστρέφει στα τουβλάκια. Αλλά η πραγματική μάχη είναι αλλού: στη νοοτροπία. Για δεκαετίες, η Lego μεγάλωνε με τη λογική ότι το κέρδος είναι σχεδόν… κακό πράγμα. Ο ιδρυτής ήθελε ποιότητα και παιδαγωγική αξία, όχι αριθμούς.

Ο Knudstorp αλλάζει το αφήγημα: κέρδη χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το σύνθημα «Only the best is good enough» παραμένει στους τοίχους του εργοστασίου στο Μπίλουντ, αλλά αυτή τη φορά συνοδεύεται από αποτελέσματα. Από το 2007 έως το 2014, οι πωλήσεις υπερτριπλασιάζονται και τα καθαρά κέρδη επταπλασιάζονται.

Η πορεία θα φρενάρει αργότερα, μέχρι που έρχεται η πανδημία. Καραντίνα, κλειστές οθόνες, γονείς σε απόγνωση. Τα Lego επιστρέφουν θριαμβευτικά στο σαλόνι. Η εταιρεία πάει τόσο καλά, που δίνει μπόνους και έξτρα άδειες στους 20.000 εργαζομένους της παγκοσμίως.

Το 2024, σειρές όπως τα Lego λουλούδια και συνεργασίες με brands όπως Formula 1 και Bluey εκτοξεύουν ξανά τις πωλήσεις. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα φτάνουν τα 5,44 δισ. δολάρια.

Σήμερα, η Lego παραμένει οικογενειακή υπόθεση. Πάνω από 1.000 καταστήματα παγκοσμίως, δισεκατομμύρια σε έσοδα και μια οικογένεια Christiansen που απέδειξε κάτι απλό: ακόμα και στην εποχή των pixels, ένα καλό «κλικ» από πλαστικό μπορεί να κερδίσει τον κόσμο. Και χωρίς update.