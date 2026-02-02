Τι είναι η Ημέρα της Μαρμότας και πώς γεννήθηκε το πιο παράξενο μετεωρολογικό έθιμο

Κάθε χρόνο, σαν σήμερα, στις 2 Φεβρουαρίου, μία μικρή πόλη της Πενσιλβάνια μετατρέπεται σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για ένα από τα πιο αλλόκοτα –και ανθεκτικά στον χρόνο– λαϊκά έθιμα.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες συγκεντρώνονται από τα ξημερώματα στο Punxsutawney των ΗΠΑ, για να παρακολουθήσουν τη μαρμότα Punxsutawney Phil να... προβλέπει τον καιρό.

Και για του λόγου το αληθές μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ LIVE το φετινό τελετουργικό:

Το τελετουργικό είναι απλό αλλά αυστηρά καθορισμένο: Αν η μαρμότα -ένα είδος τρωκτικού που θυμίζει κάστορα- βγει από τη φωλιά της και δεν δει τη σκιά της λόγω συννεφιάς, ο χειμώνας θεωρείται ότι τελειώνει νωρίς. Αν όμως ο καιρός είναι ηλιόλουστος και η Phil δει τη σκιά της, επιστρέφει στη φωλιά και ο χειμώνας «παρατείνεται» για έξι ακόμη εβδομάδες.

Φωτ.: Unsplash

Οι ρίζες του εθίμου: Από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική

Η Ημέρα της Μαρμότας έχει επιβεβαιωμένες ιστορικές ρίζες στον 18ο αιώνα. Το έθιμο μεταφέρθηκε στη Βόρεια Αμερική από Γερμανούς μετανάστες, οι οποίοι βασίζονταν σε παρόμοιες λαϊκές δοξασίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη Γερμανία, η «πρόβλεψη» του καιρού γινόταν αρχικά από ασβούς ή σκαντζόχοιρους και συνδεόταν ημερολογιακά με τη χριστιανική εορτή της Υπαπαντής (Candlemas), επίσης στις 2 Φεβρουαρίου.

Στην Πενσιλβάνια, όπου αφθονούσαν οι μαρμότες, το ζώο αντικατέστησε φυσικά τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή εορτασμού της Ημέρας της Μαρμότας στο Punxsutawney χρονολογείται στο 1886, ενώ από το 1887 καθιερώθηκε η ετήσια τελετή στον λόφο Gobbler’s Knob, όπου πραγματοποιείται μέχρι σήμερα.

Επιστήμη εναντίον παράδοσης

Παρά τη δημοφιλία του εθίμου, η επιστήμη παραμένει επιφυλακτική. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Κλιματικών Δεδομένων των ΗΠΑ (NOAA), το ποσοστό επιτυχίας των «προβλέψεων» της μαρμότας δεν ξεπερνά το 39%, ποσοστό που απέχει σημαντικά από επιστημονικά αποδεκτή ακρίβεια.

Ωστόσο, για τους κατοίκους του Punxsutawney –και για εκατομμύρια Αμερικανούς– η ακρίβεια δεν είναι το ζητούμενο. Η Ημέρα της Μαρμότας λειτουργεί ως συμβολικό ορόσημο μέσα στον χειμώνα και ως γιορτή κοινότητας, παράδοσης και χιούμορ.

Φωτ.: IMDB

Από το έθιμο στην ποπ κουλτούρα

Ο όρος «Ημέρα της Μαρμότας» ξεπέρασε τα όρια της λαογραφίας χάρη στην ομώνυμη ταινία του 1993 «Groundhog Day», σε σκηνοθεσία Harold Ramis και με πρωταγωνιστή τον Bill Murray.

Στην ταινία, ο Μάρεϊ υποδύεται έναν κυνικό τηλεοπτικό μετεωρολόγο που ταξιδεύει στο Punxsutawney για να καλύψει την ετήσια γιορτή, αλλά παγιδεύεται σε μια χρονική λούπα, ζώντας την ίδια ημέρα ξανά και ξανά. Από τότε, η φράση «ζω τη μέρα της μαρμότας» καθιερώθηκε διεθνώς για να περιγράψει καταστάσεις ατέρμονης επανάληψης.

Ένα έθιμο που επιμένει στον χρόνο

Παρά την κλιματική αλλαγή, τα σύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα και τη δορυφορική πρόγνωση, η Ημέρα της Μαρμότας συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Ίσως γιατί, πέρα από τον καιρό, η Phil προβλέπει κάτι πιο διαχρονικό: την ανθρώπινη ανάγκη για σύμβολα, ιστορίες και μια μικρή, χαριτωμένη αφορμή για αισιοδοξία μέσα στον χειμώνα.