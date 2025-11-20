Γάλλιο : Το ελληνικό «κλειδί» σε έναν παγκόσμιο πόλεμο πρώτων υλών

Στον αθόρυβο αλλά αδυσώπητο αγώνα για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, το γάλλιο εξελίσσεται στον απόλυτο δείκτη βιομηχανικής κυριαρχίας. Ένα ελαφρύ μέταλλο, απαραίτητο για ημιαγωγούς, LED και αμυντικές τεχνολογίες, που βρίσκεται σε ελάχιστες ποσότητες στη φύση, και παράγεται σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα.

Για χρόνια η Ευρώπη επαναπαυόταν στις «ανοιχτές αγορές». Αυτό μέχρι το 2023, όταν το Πεκίνο πάτησε φρένο στις εξαγωγές, προκαλώντας αναταραχή στις τιμές και μια απότομη συνειδητοποίηση: η ήπειρος βρίσκεται εκτεθειμένη σε έναν κρίσιμο πόρο που δεν παράγει, αλλά χρειάζεται απεγνωσμένα.

Σήμερα, ενώ η Κίνα χαλαρώνει προσωρινά τους περιορισμούς προς τις ΗΠΑ, διατηρώντας όμως τον απόλυτο έλεγχο μέσω αδειοδοτήσεων, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το euractiv, η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη σε μια σχέση εξάρτησης που μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.

Η ελληνική ανατροπή: ένα εργοστάσιο που αλλάζει τον ευρωπαϊκό χάρτη

Η «έκπληξη» δεν ήρθε από τις βιομηχανικές υπερδυνάμεις του Βορρά, αλλά από τη Βοιωτία. Εκεί όπου η METLEN ανακοίνωσε μία από τις πιο καθοριστικές βιομηχανικές επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας: 295,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγής αλουμίνας και το σημαντικότερο για την έναρξη παραγωγής γαλλίου.

Το project στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» προβλέπει:

αύξηση παραγωγής αλουμίνας σε 1,265 εκατ. τόνους,

παραγωγή περίπου 50 τόνων γαλλίου ετησίως, ποσότητα ικανή να καλύψει το σύνολο της ευρωπαϊκής ζήτησης,

νέα ορυχεία βωξίτη,

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων,

αναβάθμιση λιμενικών και ενεργειακών υποδομών.

Με απλά λόγια: η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα της μάχης για την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες — και όχι απλώς ως παίκτης, αλλά ως πιθανός μοναδικός τροφοδότης της ΕΕ.

Ο Δημήτρης Στεφανίδης, διευθύνων σύμβουλος Μεταλλουργίας της Metlen, το έθεσε ξεκάθαρα στη συνέντευξή του στο S&P Global: το έργο αποτελεί «προληπτικό βήμα για τη μείωση των κινδύνων εφοδιασμού και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης». Σήμερα η Ευρώπη εισάγει περίπου το 90% του γαλλίου της, ένα κενό που η Ελλάδα μπορεί να κλείσει σχεδόν μόνη της.

Το project έχει αναγνωριστεί ως Στρατηγικό Έργο στο πλαίσιο του Critical Raw Materials Act και έχει λάβει το Sovereignty Seal της Κομισιόν. Μια σφραγίδα που δηλώνει: εδώ η ευρωπαϊκή πολιτική γίνεται παραγωγική ισχύς.

Η διεθνής πίεση μεγαλώνει — ΗΠΑ, Αυστραλία και η «σιωπηλή» κυριαρχία της Κίνας

Την ίδια ώρα, ο υπόλοιπος κόσμος τρέχει. Στην Αυστραλία, η Alcoa, με χρηματοδότηση από Ουάσιγκτον και Καμπέρα, στήνει μονάδα γαλλίου που θα καλύπτει το 10% της παγκόσμιας ζήτησης. Οι ΗΠΑ έχουν ενεργοποιήσει την EXIM Bank, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε έργα κρίσιμων ορυκτών. Για την Ουάσιγκτον, το γάλλιο δεν είναι απλώς μια πρώτη ύλη· είναι μέσο εθνικής ασφάλειας.

Κι όμως, η Κίνα εξακολουθεί να κρατά τα «κλειδιά». Σύμφωνα με ανάλυση του CSIS,το Πεκίνο δεν κυριαρχεί μόνο στην παραγωγή, αλλά και στις τεχνολογίες φθηνότερης εξαγωγής, χρησιμοποιώντας proprietary διαδικασίες που οι δυτικές βιομηχανίες δεν έχουν ακόμη πρόσβαση.

Το CSIS το διατυπώνει χωρίς περιστροφές: «οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα σπάσουν την κινεζική κυριαρχία», καλώντας σε επενδύσεις σε διύλιση, ανακύκλωση και στρατηγικά αποθέματα.

Η Ευρώπη μετράει χρόνο αντίστροφα

Η ΕΕ έχει θέσει στόχους με το CRMA, αλλά η απόσταση ανάμεσα στις πολιτικές ανακοινώσεις και τη βιομηχανική πραγματικότητα παραμένει τεράστια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα; Η χρηματοδότηση.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Ερευνητικό Κέντρο το λέει καθαρά, το CRMA δεν δημιουργεί νέο ευρωπαϊκό ταμείο, στηρίζεται σε διάσπαρτα προγράμματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για έργα με εξορυκτικό ρίσκο.

Το Jacques Delors Centre και πλήθος αναλυτών προειδοποιούν για καθυστερήσεις, υπο-χρηματοδότηση και ανεπαρκή δυναμικότητα διύλισης. Κι όλα αυτά ενώ οι στόχοι του 2030 απαιτούν δεκάδες νέες μονάδες εξόρυξης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Ο επικεφαλής του EIT RawMaterials το έθεσε ωμά: μόνο για την εξερεύνηση απαιτούνται άνω των 10 δισ. ευρώ — πολύ περισσότερα από όσα έχει σήμερα στη διάθεσή της η ΕΕ.

Ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα ως μήνυμα και προειδοποίηση

Το προσωρινό «άνοιγμα» της Κίνας προς τις ΗΠΑ δεν πρέπει να εφησυχάζει την Ευρώπη. Οι περιορισμοί μπορούν να επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή, οι τιμές παραμένουν ευμετάβλητες και ο διεθνής ανταγωνισμός σκληραίνει.

H πρώτη μονάδα γαλλίου στην Ευρώπη και μάλιστα στην Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα άλμα προόδου και καμπανάκι κινδύνου. Η ήπειρος έχει μια στενή, κρίσιμη ευκαιρία: να μετατρέψει τη στρατηγική αυτονομία από σύνθημα σε παραγωγική δύναμη. Ειδάλλως, θα παρακολουθεί τις επόμενες βιομηχανικές επαναστάσεις να συμβαίνουν αλλού. Η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, βρίσκεται όχι στο περιθώριο αλλά στο επίκεντρο της ανατροπής. Κι αυτό, για μια χώρα που συχνά υποτιμά την ίδια της τη βιομηχανία, ίσως είναι το πιο ανατρεπτικό στοιχείο της υπόθεσης.