Γιατί ο χαλκός θεωρείται ο «πρωταθλητής» του 2026 – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Goldman Sachs κάνει την πιο καθαρή και ηχηρή δήλωση για τις αγορές μετάλλων το 2026: ο χαλκός είναι το μέταλλο της χρονιάς. Όχι επειδή «σπρώχνει» η συγκυρία, αλλά επειδή η ζήτηση από την ενεργειακή μετάβαση και τις υποδομές ξεχειλίζει, την ώρα που η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της GS η αγορά χαλκού, μετά από ένα πλεόνασμα το 2025, μπαίνει το 2026 σε νέα φάση ισορροπίας. Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε κάποια τεχνητή έλλειψη, αλλά στη διαρθρωτική ζήτηση από:

ηλεκτρικά δίκτυα και υποδομές ενέργειας

τεχνολογικά έργα και κέντρα δεδομένων που απαιτούν τεράστιες ποσότητες χαλκού

την εκρηκτική ανάγκη για καλωδιώσεις στα συστήματα AI και τις ψηφιακές πλατφόρμες

σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Goldman προβλέπει τιμές στην περιοχή των 10.000–11.000 δολ./τόνογια το 2026, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρών διορθώσεων αλλά θεωρώντας κάθε εκτίναξη πάνω από τα 11.000 δολάρια βραχύβιο φαινόμενο κερδοσκοπίας.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα βλέπει πιέσεις σε άλλα μέταλλα, από αλουμίνιο έως λίθιο, λόγω αύξησης παραγωγής, κυρίως από την Κίνα, που έχει επενδύσει μαζικά σε εξορυκτικά projects στο εξωτερικό.

Η παγκόσμια αγορά σε αλλαγή φάσης

Τα ιστορικά υψηλά άνω των 11.200 δολαρίων/τόνο που είδαμε μέσα στο 2025 δεν ήταν τυχαία. Aποτύπωσαν μια αγορά που εδώ και χρόνια «φωνάζει» ότι βρίσκεται μπροστά σε συστημική έλλειψη. Οι αναταράξεις σε μεγάλα ορυχεία, όπως το Grasberg στην Ινδονησία, ενίσχυσαν αυτή την εικόνα και έφεραν τον χαλκό στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Η Goldman, πάντως, κρατά μια επιφύλαξη: μεγάλο μέρος του ράλι στο μέταλλο στηρίζεται σε προσδοκίες για μελλοντική στενότητα και όχι σε άμεσο έλλειμμα. Όμως το συμπέρασμα παραμένει: ο χαλκός έχει μπει ανεπίστρεπτα σε νέα εποχή.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα – Από τα logistics έως τη βιομηχανία καλωδίων

Η ελληνική οικονομία, αν και όχι μεγάλος παραγωγός χαλκού, επηρεάζεται άμεσα από την άνοδο στις τιμές και τη μεταβολή των διεθνών ισορροπιών.

1. Η ελληνική βιομηχανία καλωδίων (π.χ. Hellenic Cables, Nexans Hellas)

Ο χαλκός είναι η πρώτη ύλη που καθορίζει:

το κόστος παραγωγής

την τιμολογιακή πολιτική

τη δυνατότητα σύναψης μεγάλων συμβολαίων για ενεργειακά projects

Η άνοδος στις τιμές μπορεί να πιέσει τα περιθώρια κέρδους βραχυπρόθεσμα, αλλά ενισχύει τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, καθώς η Ευρώπη επενδύει μαζικά σε ηλεκτρικά δίκτυα, υποθαλάσσια καλώδια και πράσινες υποδομές.

2. Τα ελληνικά λιμάνια – Ενίσχυση ροών φορτίων

Πειραιάς και Θεσσαλονίκη έχουν ήδη καταστεί κόμβοι logistics μετάλλων.

Ράλι στον χαλκό σημαίνει:

μεγαλύτερη διακίνηση φορτίου,

αυξημένες μεταφορές scrap,

ενίσχυση του διαμετακομιστικού ρόλου.

Με απλά λόγια, περνάει περισσότερος χαλκός από την Ελλάδα και αυτό αποδίδει έσοδα.

3. Ενεργειακά έργα – Κοστολογικά ρίσκα

Η Ελλάδα τρέχει δεκάδες έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης και δικτύων. Όλα χρειάζονται χαλκό.

Η άνοδος της τιμής:

ανεβάζει τα κόστη εγκατάστασης

μπορεί να καθυστερήσει projects

αυξάνει την πίεση για επιλογή φθηνότερων τεχνικών λύσεων, όπου είναι εφικτό

4. Εξαγωγές και μεταποίηση

Η χώρα αναδεικνύεται σε περιφερειακό παραγωγό προϊόντων χαλκού, όχι όμως πρώτης ύλης. Άρα, κάθε θετική κίνηση στην τιμή, ενισχύει τον κύκλο εργασιών όσων μεταποιούν το μέταλλο.



Η Goldman Sachs, ξεκαθαρίζει πως ο χαλκός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 2026.

Με δεδομένο ότι η ζήτηση από ενεργειακά δίκτυα, AI και πράσινες υποδομές αυξάνεται κάθε χρόνο, το μέταλλο παύει να είναι «εμπορεύσιμο προϊόν» και γίνεται πλέον στρατηγικό υλικό της παγκόσμιας οικονομίας.

Και όταν ένα μέταλλο αποκτά στρατηγικό ρόλο, τότε η Ελλάδα, με τα λιμάνια της, τη βιομηχανία καλωδίων και την πράσινη μετάβαση σε εξέλιξη, δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται άμεσα.