Γάλλιο: Τα πρώτα κιλά από το μέταλλο-κλειδί made in Greece είναι πλέον γεγονός

Στον αθόρυβο αλλά αδυσώπητο παγκόσμιο αγώνα για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η Ελλάδα παίρνει πλέον θέση οδηγού. Το βράδυ της Παρασκευής (16/1), ο διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανακοίνωσε μέσω LinkedIn την παραγωγή των πρώτων 5 κιλών γαλλίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βοιωτία. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Μπορεί η ποσότητα να ακούγεται μικρή, όμως η σημασία της είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάρους της. Με την τιμή του γαλλίου να αγγίζει σήμερα τα 1.750 δολάρια ανά κιλό, η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το πειραματικό στάδιο στη βιομηχανική παραγωγή, χρησιμοποιώντας μια πατενταρισμένη τεχνολογία που δοκιμάστηκε με επιτυχία στο «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Η ανακοίνωση Μυτιληναίου

Την παραγωγή των πρώτων πέντε κιλών γαλλίου στη μονάδα της Metlen ανακοίνωσε με ανάρτηση στο LinkedIn ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Με υπερηφάνεια μοιραζόμαστε ένα ορόσημο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρώπης:

Η ομάδα μας έχει ήδη παράγει τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις μας. Μπορεί να ακούγεται μικρή ποσότητα, όμως, με το γάλλιο να αποτιμάται σήμερα στα 1.750 δολάρια ανά κιλό, μόνο αμελητέα δεν είναι. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η πατενταρισμένη τεχνολογία μας δοκιμάστηκε με επιτυχία όχι στο εργαστήριο, αλλά στη βιομηχανική μας παραγωγή!

Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζουμε θερμά τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) — ενός οργανισμού που κατανοεί πραγματικά τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης επένδυσης και στέκεται δίπλα στην επιχειρηματικότητα, βοηθώντας να μετατρέπονται τα σχέδια σε πραγματική παραγωγή. Χάρη σε αυτή τη στήριξη, το έργο εξελίσσεται εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Το εργοστάσιο αναμένεται να συνεχίσει την κλιμάκωση (ramp-up) των δραστηριοτήτων του το 2026, ενώ οι πρώτοι 5–10 μετρικοί τόνοι εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι το 2027.

Η πλήρης κλίμακα παραγωγής, που θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών αναγκών (50 μετρικοί τόνοι ετησίως), αναμένεται το 2028.

Συνέχεια προσεχώς — μείνετε συντονισμένοι!

Η ελληνική βιομηχανική καινοτομία στα καλύτερά της!

Το μέταλλο-κλειδί για την τεχνολογική κυριαρχία

Το γάλλιο δεν είναι μια απλή πρώτη ύλη. Είναι ένα στρατηγικό μέταλλο, απαραίτητο για την κατασκευή ημιαγωγών, συστημάτων LED και προηγμένων αμυντικών συστημάτων, όπως ραντάρ, αλλά βρίσκεται σε πολύ μικρές ποσότητες στη φύση. Μέχρι σήμερα, η Ευρώπη επαναπαυόταν στις εισαγωγές, με το Πεκίνο να ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής.

Η αφύπνιση ήρθε απότομα το 2023, όταν η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να «παγώσει» τη δυτική βιομηχανία ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σκηνικό γεωπολιτικής πίεσης, η METLEN έρχεται να δώσει την ευρωπαϊκή απάντηση.

Η ελληνική ανατροπή: Από τη Βοιωτία σε όλη την Ευρώπη

Η επένδυση ύψους 295,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγής αλουμίνας και την έναρξη παραγωγής γαλλίου αποτελεί ένα «προληπτικό βήμα» για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος:

2026: Πλήρης κλιμάκωση (ramp-up) των δραστηριοτήτων.

2027: Διαθεσιμότητα των πρώτων 5–10 μετρικών τόνων.

2028: Παραγωγή πλήρους κλίμακας 50 μετρικών τόνων ετησίως.

Η ποσότητα αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αναμένεται να καλύψει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών αναγκών, απεξαρτώντας την ήπειρο από τις διαθέσεις της Κίνας.