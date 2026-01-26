Τρίκαλα: Το ωστικό κύμα «έκοψε στα δύο» το εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Τα πιθανά αίτια της έκρηξης

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για την τύχη των αγνοούμενων γυναικών μετά την ισχυρή έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν αρχικά τις σορούς τριών γυναικών, από τις πέντε συνολικά που αναζητούνταν στον χώρο. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα, η λίστα των θυμάτων μεγάλωσε, καθώς ανασύρθηκε νεκρή και τέταρτη εργαζόμενη, ενώ μία ακόμη εξακολουθεί να αγνοείται.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων τουλάχιστον επτά άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διακομίστηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα - Reuters pic.twitter.com/rYz1MwPQ0Q — Flash.gr (@flashgrofficial) January 26, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ωστικό κύμα από την ισχυρή έκρηξη ήταν τόσο μεγάλο, που «έκοψε στα δύο» το εργοστάσιο, προκαλώντας κατάρρευση τμημάτων της εγκατάστασης και αφήνοντας πίσω εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που να δικαιολογούν την ένταση της έκρηξης, ωστόσο ως πιθανές αιτίες αναφέρονται ουσίες όπως αμμωνία και προπάνιο. Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι οι οποίοι λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα»

Η ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία σημειωτέον εκδόθηκε πριν τον εντοπισμό των τεσσάρων νεκρών γυναικών, αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» / Φωτ.: Eurokinissi

Το χρονικό της φωτιάς στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα trikalaola.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα, μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις αν και στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριξαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τμήμα του εργοστασίου έχει καταρρεύσει, ενώ η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ την κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, τα 8 άτομα απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο ενώ 5 γυναίκες αγνοούνταν. Από αυτές τις γυναίκες, οι τέσσερις βρέθηκαν, δυστυχώς, απανθρακωμένες στο υπόγειο του κτιρίου, ενώ αγνοείται ακόμη μία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Φωτ.: trikalaola.gr

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκεται και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που ήρθε από τη Λαμία ενώ έχει δοθεί εντολή να πάνε και άνδρες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Φωτ.: trikalaola.gr

Έξω από το εργοστάσιο έχουν μεταβεί δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομική δύναμη, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας και των Δήμων για τη διάθεση υδροφόρων και τυχόν άλλων μέσων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτ.: trikalaola.gr

Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων έχει προχωρήσει στο κλείσιμο της οδού Καρδίτσης, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από την περιοχή της Αγίας Κυριακής, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.