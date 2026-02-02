Ελλάδα Εύβοια Local News Κακοποίηση

Άγρια επίθεση στην Εύβοια: Σύζυγος χτύπησε τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

Η γυναίκα ξέφυγε από τα χέρια του συζύγου της μετά από άγριο ξυλοδαρμό μπροστά στο ανήλικο παιδί τους και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, στη Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκιδέων, όταν ένας καβγάς μεταξύ συζύγων κατέληξε σε άγρια χειροδικία. Θύμα ήταν η γυναίκα, ενώ παρών ήταν και το ανήλικο παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της, παίρνοντας μαζί της το παιδί και τρέχοντας μέσα στη νύχτα για να σωθεί. Αφού απομακρύνθηκε αρκετά, κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο.

Οι αστυνομικοί ηρέμησαν τη μητέρα και το παιδί και πήραν κατάθεση, ενώ η γυναίκα υπέβαλε μήνυση κατά του συζύγου της, ο οποίος αναζητείται για σύλληψη στα όρια του αυτοφώρου.

