Γλυφάδα: Αυτοσχέδια οδοφράγματα για προστασία από την κακοκαιρία

Στη Γλυφάδα είναι νωπές οι μνήμες από τον αδόκητο θάνατο της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο τέρμα της οδού Μετσόβου όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο στην πρόσφατη κακοκαιρία. Προκειμένου λοιπόν να προστατευθούν οι κάτοικοι, οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και πριν το πέρασμα της νέας κακοκαιρίας τοποθέτησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, προκειμένου να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Και οι κάτοικοι ωστόσο έχουν φροντίσει για την προστασία τους, τοποθετώντας αναχώματα έξω από τα σπίτια τους.