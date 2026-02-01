Ελλάδα Κακοκαιρία Γλυφάδα

Γλυφάδα: Αυτοσχέδια οδοφράγματα για προστασία από την κακοκαιρία

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη Γλυφάδα είναι νωπές οι μνήμες από τον αδόκητο θάνατο της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο τέρμα της οδού Μετσόβου όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο στην πρόσφατη κακοκαιρία. Προκειμένου λοιπόν να προστατευθούν οι κάτοικοι, οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και πριν το πέρασμα της νέας κακοκαιρίας τοποθέτησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα. 

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, προκειμένου να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Και οι κάτοικοι ωστόσο έχουν φροντίσει για την προστασία τους, τοποθετώντας αναχώματα έξω από τα σπίτια τους.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κακοκαιρία Γλυφάδα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader