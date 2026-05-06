Νεκρό βρέφος 1,5 έτους στην Αίγινα - Επείγουσα διακομιδή στο Τζάνειο

Πένθος προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Αίγινας η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 1,5 έτους. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 5 Μαΐου, όταν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του παιδιού εκτός νησιού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Aegina Portal, λίγο μετά τις 20:00 πραγματοποιήθηκε επείγουσα μεταφορά του βρέφους με το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος στο Τζάνειο. Όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση θα διαβιβαστούν στη 2η ΔΥΠΕ, η οποία στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση επίσημου Δελτίου Τύπου.



Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.