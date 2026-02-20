Ένταση και ΟΠΚΕ στο νοσοκομείο Μυτιλήνης - Επεισοδιακή επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη

Μόλις ένα 24ωρο μετά τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, νέα επεισόδια και έντονοι διάλογοι σημάδεψαν την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να εμποδίζουν τη διαμαρτυρία των εργαζομένων.

Παρά το βαρύ κλίμα, ο υπουργός Υγείας παρέλαβε τη νέα ψυχιατρική κλινική, προανήγγειλε τη λειτουργία της έως το Πάσχα και ανακοίνωσε την ενίσχυση του προσωπικού με νέα οικονομικά κίνητρα. Γιατροί και νοσηλευτές, που διαμαρτύρονταν για τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις εξαντλητικές εφημερίες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικό κλοιό.

«Από χρέπι, σύγχρονη κλινική»

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες, ο κ. Γεωργιάδης εστίασε στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής της Ψυχιατρικής Κλινικής μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. «Παραλαμβάνουμε ένα κτήριο που πριν από δύο χρόνια ήταν χρέπι. Το γκρεμίσαμε και χτίσαμε ένα νέο, που θα λειτουργήσει πλήρως το Πάσχα», σημείωσε. Παράλληλα, ο υπουργός αντέτεινε μια θετική εικόνα για το ίδρυμα, υποστηρίζοντας ότι οι λίστες αναμονής για χειρουργεία είναι μηδενικές και ότι οι ασθενείς αξιολογούν το νοσοκομείο με τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Κίνητρα για τις «άγονες» περιοχές

Στο κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η επόμενη προκήρυξη θα περιλαμβάνει θέσεις αναισθησιολόγου και νεφρολόγου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βελτίωση των οικονομικών κινήτρων για τις άγονες περιοχές, επισημαίνοντας ότι η Μυτιλήνη δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον με τις χαμηλές αποζημιώσεις του παρελθόντος, αλλά με αυξημένα επιδόματα για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού.

Σύσκεψη για τις ανάγκες του νησιού

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με σύσκεψη στο γραφείο της διοίκησης, παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων. Οι τελευταίοι επέμειναν ότι το προσωπικό λειτουργεί στα όρια των αντοχών του και ζήτησαν μόνιμες προσλήψεις, τονίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας απαιτούν μια πιο στοχευμένη πολιτική στήριξης του ΕΣΥ, ειδικά σε περιόδους εποχικής αύξησης των αναγκών.