Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΑ

Προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι «όλοι είμαστε διεφθαρμένοι» βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης πίσω από την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ που είχε, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Αναστασίας Χατζηδάκη από το ΠΑΣΟΚ.

«Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, “όλοι είμαστε διεφθαρμένοι” , “όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά”. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο» είπε στον Real Fm o αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε μάλιστα τον πρωθυπουργό ότι «γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» τεκμηριωμένες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για στενούς του συνεργάτες.

«Στέλνει τους βουλευτές του “για ύπνο νωρίς” και απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του» προσέθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μια ψήφο διαφορά πρώτο στις επόμενες εκλογές, τότε η ΝΔ φεύγει από την κυβέρνηση και «άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή και θα δούμε ποια κόμματα τίμησε ο ελληνικός λαός και ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει το πρόγραμμά τους».

«Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις: είναι το κόμμα απέναντι στη συντήρηση, ο προοδευτικός πόλος, που είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατία μας να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης- προόδου. Ήρθε η ώρα της προόδου στη χώρα, για να πάει η συντήρηση σπίτι της» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.