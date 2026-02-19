Τι απαντά ο Κακλαμάνης στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν είναι θέμα της Διάσκεψης των Προέδρων. Θα αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή εάν θα παραταθούν οι εργασίες της» ανέφερε, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης απαντώντας στο αίτημα που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την παρέμβασή του για τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής λόγω νέων στοιχείων που έχουν προκύψει.



Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, θα μεταβιβάσει στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής το αίτημα, ώστε να αποφασίσουν τα μέλη της, εάν χρειάζεται να παρατείνουν τη διάρκειά της.

Υπενθυμίζεται πως με επιστολή προς τον κ. Κακλαμάνη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ζητά τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, οι οποίες προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, από το υλικό αυτό προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων, με 20 δίσκους να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ως ύποπτες.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα. Όπως προβλέπει το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, η σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος προϋποθέτει την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων και αυτό δεν είναι στην διάθεση ούτε των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας ούτε των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Αρωγός η Βουλή για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

Στο μεταξύ, κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ομοφώνως να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος ώστε να παράσχει βοήθεια, οικονομικά και θεσμικά, όπου απαιτηθεί, στο θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής.