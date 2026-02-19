Από κατήγορος, απολογούμενο το ΠΑΣΟΚ – Οι υποθέσεις Παναγόπουλου-ΟΠΕΚΑ και η κυβερνητική αντεπίθεση

Με τις υποθέσεις «Παναγόπουλου» και «μαιμού» επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ να ρίχνουν βαριά «σκιά» στην πολιτική επικαιρότητα στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι όποιος επενδύει σχεδόν εμμονικά στην ατζέντα της σκανδαλολογίας κινδυνεύει να πέσει ο ίδιος στην παγίδα, που στήνει για τους πολιτικούς του αντιπάλους.



«Αυτό συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες με το ΠΑΣΟΚ» τονίζει κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος, που θεωρεί πως τόσο η φερόμενη εμπλοκή του προβεβλημένου πράσινου συνδικαλιστή, Γιάννη Παναγόπουλου, στην υπόθεση με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και η αντίστοιχη της πρώην Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, Αναστασίας Χατζηδάκη στην υπόθεση των ψεύτικων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, ύψους 1,8 δισ. ευρώ υποχρεώνουν τη Χαριλάου Τρικούπη σε θέση άμυνας για δύσοσμες υποθέσεις με έντονο το πράσινο χρώμα.

«Από κατήγορος το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε απολογούμενο» σχολίαζε σκωπτικά έμπειρος «γαλάζιος» παράγοντας, που σημείωνε ότι ο εγκλωβισμός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ατζέντα της σκανδαλολογίας προδίδει την απουσία μίας στιβαρής εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης για το μέλλον του τόπου.

Η επίθεση Λαζαρίδη και τα «καρφιά» Σδούκου

Χθες στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Μακάριος Λαζαρίδης έστρεψε τα κυβερνητικά πυρά κατά του ομολόγου του στο ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, όλο και κάποιο στέλεχος δίπλα στον Ανδρουλάκη εμφανίζεται στο κάδρο. Πρώτα ήταν ο κουμπάρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ο Παναγόπουλος, τώρα η Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν σε βάρος του ΠΑΣΟΚ;».

Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά με περίσσεια δόση ειρωνείας η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου επικαλέστηκε το... Τριίωδιο επισημαίνοντας ότι «αυτές τις Αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του «γαλάζια σκάνδαλα».